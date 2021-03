Ajjjjjj, ile pieniędzy - krzyczał Piotr Żyła. Lewandowski zgarnia tyle w 10 godzin

W poniedziałek Piotr Żyła został oficjalnie odznaczony medalem za mistrzostwo świata w Oberstdorfie. - Nuciłem sobie Mazurka Dąbrowskiego, a przez głowę przemykały wspomnienia z całej mojej przygody ze skokami. Trochę wzruszony byłem - powiedział Sport.pl 34-letni mistrz świata w skokach narciarskich.

Reprezentant Polski za zdobycie złotego medalu otrzymał 28 tys. franków szwajcarskich, czyli 115 tys. zł. W stosunku do zarobków Roberta Lewandowskiego to przepaść. Według źródeł napastnik Bayernu rocznie otrzymuje od niemieckiego klubu 20 mln euro, czyli ok. 90 mln zł.

32-latek w przybliżeniu zarabia 7,5 mln zł miesięcznie, mniej więcej 1,87 mln zł tygodniowo, co daje ponad 267 tys. złotych na dobę. W przeliczeniu na godziny z kolei wynika, że Lewandowski inkasuje blisko 11 tys. za godzinę, czyli otrzymuje średnio trzy złote na sekundę. Porównując pensje najlepszego napastnika na świecie z mistrzem świata w skokach narciarskich, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, na zdobycie ponad 100 tys. złotych potrzebuje zaledwie 10 godzin.

Obaj sportowcy osiągnęli w ostatnim czasie spore sukcesy w swoich dyscyplinach. 34-letni Piotr Żyła, zdobywając tytuł mistrza świata, stał się najstarszym triumfatorem zawodów w historii. Przebił w ten sposób Norwega Andersa Bardala, który na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2013 r. wygrał konkurs w wieku 30 lat, pięciu miesięcy i 30 dni.

Robert Lewandowski z kolei w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobył z Bayernem Monachium wszystkie możliwe trofea drużynowe, w tym m.in. Ligę Mistrzów czy Klubowe Mistrzostwa Świata. Otrzymał także wiele wyróżnień indywidualnych np. miano Piłkarza Roku FIFA oraz UEFA. W obecnym sezonie napastnik jest coraz bliżej pobicia historycznego rekordu Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Po 23. kolejkach reprezentant Polski ma na koncie 28 trafień.