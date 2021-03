Granerud wygrał! Już nikt mu tego nie zabierze. "Wszystko dogadane"

"W środę koło 10:00 ogłoszenie dodatkowego weekendu PŚ w skokach. Planica... ale nie duża skocznia, a również loty. Wszystko dogadane" - napisał Parfjanowicz na Twitterze, dodając, że prawdopodobnie zostaną rozegrane dwa konkursy, z czego jeden drużynowy.

Dodatkowe loty w Planicy zastąpią inne konkursy na skoczni mamuciej w Vikersund, które miały się odbyć w dniach 20-21 marca. Tydzień później, również w Planicy, zawodnicy zakończą sezon 2020/21. Wówczas zostaną rozegrane dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy.

Pozostałe zawody z odwołanego cyklu Raw Air - w Oslo, Trondheim i Lillehammer - nie zostaną już przez nikogo zastąpione, co oznacza, że po mistrzostwach świata w Oberstdorfie skoczków czeka dwutygodniowa przerwa w rywalizacji.

Kilka tygodni temu mówiło się również o możliwości przejęcia części konkursów przez Polskę. - Daję 10 procent szans na Pol Air. Za to szanse na zrobienie przez nas jeszcze jednego weekendu oceniam na 50 procent. Skoro od sponsorów padły pytania, czy byśmy nie zrobili dodatkowych konkursów, to głupio byłoby nie siąść i nie porozmawiać - mówił nam wtedy Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN.

Okazało się jednak, że będzie to niemożliwe ze względów finansowych. - FIS był gotów wyłożyć tylko około 120 tysięcy złotych na co najmniej 1,5 miliona, jakich byśmy potrzebowali. Norwegowie też nie zaproponowali dużej kwoty. Mimo że w ich interesie jest możliwość pokazania reklam sponsorów stojących za Raw Air - tłumaczył później Winkiel.

Aż osiem konkursów na Velikance, Granerud z Pucharem Świata

Warto zaznaczyć, że skoczkowie rywalizowali już w tym sezonie w Planicy. Miało to miejsce w grudniu na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Mistrzem został wówczas Niemiec Karl Geiger, który o pół punktu wyprzedził Norwega Halvora Egnera Graneruda. Brązowy medal zdobył drugi z Niemców - Markus Eisenbichler. W konkursie drużynowym z kolei zwyciężyli Norwegowie przez Niemcami i Polakami.

To wszystko oznacza, że w sezonie 2020/21 zawodnicy będą skakali na Velikance aż w ośmiu konkursach. Gdy te doniesienia zostaną potwierdzone, jasne stanie się również, że Puchar Świata trafi do Halvora Egnera Graneruda. Norweg ma aż 526 punktów przewagi nad drugim Markusem Eisenbichlerem i nawet jeśli zakończyłby swój sezon po mistrzostwach świata, kryształowa kula trafi do niego.