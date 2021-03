Krótka i celna riposta Kamila Stocha na Facebooku. "Na pieńku z kibicami?"

Kamil Stoch słabo spisał się w sobotnim konkursie na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w niemieckim Oberstdorfie. Zwycięzca tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni, zajął dopiero 22. miejsce. Dwa razy skoczył 96 metrów. Mistrzem świata został Piotr Żyła.

Stoch: Jeszcze się nie poddałem

Kamil Stoch w poniedziałek po południu na swoim profilu na Facebooku napisał: Jeszcze się nie poddałem! Dobrego tygodnia wszystkim życzę. Walczymy.

Taki wpis bardzo ucieszył Polaków, którzy bardzo Stocha wsparli, napisali wiele ciepłych słów i życzyli powodzenia. - Kamilu, pamiętaj, Ty już nic nie musisz! Skacz tak, aby sprawiało Ci to radość. Nigdy się nie poddawaj i nie wątp w Siebie, jesteś WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM, za którym prawdziwi kibice stoją murem i są ZAWSZE z Tobą! - napisała m.in. pani Karolina.

Celna odpowiedź Kamil Stocha

Były też jednak kontrowersyjne komentarze. "Duża skocznia to Twoja skocznia. Dwa medale musowo, no, chyba że chcesz mieć na pieńku z kibicami. Pozdrowienia, a kciuki będę trzymał" - napisał pan Henryk.

Wpis błyskawicznie skontrował Kamil Stoch: "Na pieńku z kibicami? To chyba nie kibice" - napisał trzykrotny mistrz olimpijski. Wówczas pan Henryk dodał, że to był żart. - "Z tym pieńkiem to był żart, który miał wzbudzić twoją złość wspaniałego sportowca, MISTRZA, a to zobowiązuje. Po prostu rób swoje, kibice wierzą w Ciebie".

Kamil Stoch na obiekcie HS 137 będzie skakał od środy. W piątek odbędzie się konkurs indywidualny, a w sobotę drużynowy. Początek obu zawodów o godz. 17. Relacja na żywo na sport.pl.