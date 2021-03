Reaktywacja Stocha! Polski skoczek szykuje się na walkę o dwa medale

W sobotę Piotr Żyła został mistrzem świata. W niedzielę Żyła i Dawid Kubacki razem z Anną Twardosz i Kamilą Karpiel zajęli szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych.

REKLAMA

"To są takie gwiazdy, że kurde!" Żyła i Kubacki pomogli dziewczynom zarobić na paliwo

Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Jakub Wolny mieli wtedy pierwszy z trzech z rzędu dni bez skakania. Na Schattenbergschanze od poniedziałku do środy skaczą kobiety. Panowie na obiekcie HS 137, który dobrze znają z Turnieju Czterech Skoczni, będą skakali od środy do soboty. I tu powalczą o dwa komplety medali - w piątek w konkursie indywidualnym, a w sobotę w drużynówce.

Zobacz wideo Wielka przemiana Piotra Żyły! W tym elemencie zdeklasował rywali! [W punkt K #3"]

Testy, dzień wolny i do pracy. "Normalny rytmus"

O tych konkursach nasza ekipa już myśli. Nawet mistrz Żyła mówił po niedzielnym mikście, że jest zmęczony, że przegrzały mu się styki, ale trzeba będzie powoli się szykować na dużą skocznię.

"Co sobie będzie prezydent zawracał głowę dziadami?" Żyła miał wesele, a po nim poprawiny

- W poniedziałek mamy zaplanowany trening, na popołudnie. Jak zawsze po konkursach Pucharu Świata. Będzie normalny rytmus - mówi Sport.pl Michal Doleżal. Rano skoczkowie i sztabowcy - w sumie 16 osób - przeszli testy PCR na covid. - Wtorek będzie wolny. A w środę będziemy wchodzili na skocznię - dodaje.

Stoch - reaktywacja? "Mamy pomysły"

Z nadziejami na największą poprawę po skokach na skoczni normalnej na tę dużą wchodzić będą Stoch i Stękała. - Trzeba walczyć, szukać tego, co można poprawić. I spróbować to poprawić, póki się da - mówił nam Stoch po dopiero 22. miejscu w sobotę. - Trzeba to wyrzucić z głowy i koncentrować się na dużej skoczni. Tam są duże szanse - przekonywał na gorąco Doleżal.

- Kamil będzie walczył. Trzeba się ustawić na dużą skocznię, bo jest inna. A on na niej potrafi skakać. Już to pokazywał. Mam nadzieję, że będzie dobrze, Mamy pomysły, co zrobić - dodaje teraz czeski trener.

Skocznię znamy i lubimy

Pomysłami Doleżal się nie dzieli. Ale na pewno można mieć nadzieję, że wypalą. Na Schattenbergschanze Stoch był drugi dwa miesiące temu - na starcie Turnieju Czterech Skoczni, który wygrał. A we wcześniejszych latach najbardziej utytułowany skoczek w Polsce stawał tu na podium jeszcze dwa razy. W 2016 r. też był drugi, a w 2017 r. wygrał.

Michal Doleżal wziął gitarę i zaczął grać wielki hit na cześć Piotra Żyły [WIDEO]

Z polskiej kadry obecnej na tych mistrzostwach na podium po zawodach na Schattenbergschanze stawał jeszcze Kubacki - był trzeci w 2017 i 2019 r. Gorzej, ale w sumie całkiem nieźle, wiodło się tu Żyle. Mistrz ze skoczni normalnej na dużej był w PŚ najwyżej na piątym (2019 r.), 6. (2018) i 7. (2016) miejscu.

Stękała nie okiełznał maluszka. Jego forma ważna dla drużyny

Najmniej obeznany z obiektem, przynajmniej w zawodach, jest Stękała. Ale to nie wygląda na problem. Bo raz, że w jedynym starcie w tym sezonie, był tu siódmy. A dwa, że obiekt zna ze zgrupowań. Kadra Polski trenuje w Oberstdorfie często.

- Na małej skoczni robiłem ciągle błąd w ruszaniu z belki. To mały błąd, na pewno można go wyeliminować. Zwłaszcza na skoczni, na której będzie mi się skakało lepiej. Na tym małym obiekcie szło mi ciężko - mówi Stękała, który sobotni konkurs skończył na dopiero 30. miejscu. - Nigdy nie patrzyłem czy to skocznia duża, czy mała, ale tu czegoś mi brakowało. To było trochę dziwne. Czułem, że skoki są na luzie i całkiem spoko, a wyników nie było. Nie udało mi się okiełznać tego maluszka - przyznaje Andrzej.

Kiedyś grał hymn dla Stocha, dziś zagrają dla niego. Żyła odbierze złoto MŚ! Zmiana planów

Ważne, żeby od środowych treningów zaczął wracać na poziom, do jakiego w tym sezonie przyzwyczaił. Bez jego formy na czołówkę i bez normalnych skoków Stocha trudno będzie liczyć na medal dla Polaków. A choć złoto Żyły już sprawia, że mistrzostwa są dla polskich skoczków udane, to w tak dobrym sezonie zasługują oni na więcej i wciąż mogą wiele w Oberstdorfie wywalczyć.