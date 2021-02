Dla Niemców mistrzem jest Geiger. Traktują go jak bohatera

Żyła został sensacyjnym mistrzem świata, bo nie był w czołówce żadnej serii w środę i piątek, a w czwartek nawet nie pojawił się na skoczni. W sobotę wychodziło mu jednak od serii próbnej, a w konkursie nie miał sobie równych i pokonał Karla Geigera, a także Anze Laniska, którzy także stanęli na podium.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka przemiana Piotra Żyły! W tym elemencie zdeklasował rywali! [W punkt K #3"]

Niemcy traktują Geigera jak mistrza. "Obrazki jak z albumu zdjęciowego"

Niemieckie media po konkursie pisały o Żyle, który "w pierwszej serii wykorzystał dobre warunki i oddał najdłuższy skok, budując fundamenty pod największy sukces w karierze". Odnotowały wyniki konkursu na normalnej skoczni w Oberstdorfie, a potem zaczęły traktować Karla Geigera niemalże jak mistrza.

Doleżal odbył długą rozmowę z Piotrem Żyłą. Adam Małysz zdradza kulisy

"To obrazki jak z albumu zdjęciowego - Karl Geiger świętuje medal w swoim rodzinnym Oberstdorfie z żoną Franziską i siostrą Lucią" - czytamy w relacji agencji DPA cytowanej przez "Sollinger Tagblatt". "Skoczek z Allgau szybko nie zapomni tej zimy, podczas której zdobył złoto mistrzostw świata w lotach, urodziła mu się córka Luisa, przeszedł zakażenie koronawirusem, załamanie formy, a teraz zdobył kolejny medal" - opisują niemieccy dziennikarze.

Niemcy do Piotra Żyły: Zrób to jeszcze raz! Polak porządził nie tylko na skoczni

Ogrom pracy w cieniu innych. Żyła "wyszedł z cienia Dawida Kubackiego i Kamila Stocha"

Zwracają także uwagę na to, że wszyscy medaliści przeszli długą drogę do sukcesu osiągniętego w Oberstdorfie. "Medalistami zostali zawodnicy, którzy mieli dużo talentu, ale wykonali ogrom pracy w cieniu innych, zanim udało im się odnieść sukces: złoto trafiło do Polaka Piotra Żyły (wyszedł z cienia Kamila Stocha i Dawida Kubackiego), brąz do Słoweńca Anze Laniska (w cieniu braci Prevców), a srebro do tego, który sportowo dorastał w cieniu Severina Freunda i Andreasa Wellingera - Karla Geigera. Rozważał kontynuację kariery jeszcze lata przed zdobyciem srebra igrzysk w Pjongczangu, złota w drużynie i mikście oraz srebra podczas MŚ w Seefeld, a także doświadczeniem szalonej zimy 2020/2021. Ten kontekst trzeba przytaczać raz po raz, bo wskazuje perspektywę, wedle której teraz Geiger osiągnął największy sukces w karierze" - pisze "Suddeutsche Zeitung".

Norwegowie o klęsce Graneruda: Druzgocące. I przywołują Kamila Stocha

Kolejnym konkursem podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie będzie niedzielna rywalizacja drużyn mieszanych, którą zaplanowano na godzinę 17:00. W przyszłym tygodniu zawodnicy przeniosą się na dużą skocznię - konkurs indywidualny zostanie rozegrany w piątek, a drużynowy w niedzielę.