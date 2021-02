"Miesiąc temu podpisał mi narty: "Dla Wojtka Fortuny, Piotrek Żyła". Teraz nabierają wartości"

Przed konkursem najlepszym z Polaków wydawał się być Kamil Stoch. Gdy jemu nie wyszło, serię próbną wygrał Dawid Kubacki i wszyscy pomyśleli o nim w roli faworyta do medalu. A skończyło się tak, że najlepszy w obu seriach sobotniego konkursu na MŚ w Oberstdorfie był Piotr Żyła, dla którego złoto wywalczone w Niemczech to największy sukces w karierze.

"Piotrek ma takiego kopa na progu, że ta normalna skocznia zdecydowanie mu pasuje"

- To szczęśliwy dzień dla Piotra Żyły i całego polskiego sztabu, bo im to złoto trzeba zawdzięczać. Kandydatów było wielu - Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Anze Lanisek, czy ten stuprocentowy pewniak, Halvor Egner Granerud, ale to on, Piotr Żyła, został mistrzem świata i ja się tak po prostu z niego najbardziej cieszę. Bo wygrał w stawce kilkunastu zawodników, którzy mogli załapać się na to podium, gdzie Żyła był rzadziej od innych, a tego dnia najlepszy był akurat on - wskazał w rozmowie dla Sport.pl Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z 1972 roku z Sapporo.

- Piotrek ma tego kopa na progu, że ta normalna skocznia zdecydowanie mu pasuje. Dzisiaj był zupełnie na luzie, odkąd przyjechał. Nie kombinował, miał skoczył dwa równe i dalekie skoki i tak zrobił. Dlatego zdecydowanie wygrał - wyłumaczył Fortuna.

Żyła podpisał Fortunie narty. "Mam takie od każdego z polskich skoczków z podpisem i kolejny z nich jest mistrzem świata"

- Miesiąc temu Piotrek podpisał mi narty: "Dla Wojtka Fortuny, Piotrek Żyła". Teraz te narty u mnie już są i nabierają wartości. Cieszę się, bo mam takie od każdego z naszych skoczków z podpisem i teraz kolejny z nich jest mistrzem świata. To wspaniały moment dla polskiego narciarstwa, w końcu wykorzystaliśmy pierwszą szansę na mistrzostwach, a są jeszcze dwie i wierzę, że jakieś krążki zdobędziemy - mówi nam Fortuna.

Fortuna: Myślę, że do końca będzie dobrze w tym Oberstdorfie

Dawid Kubacki po pierwszej serii był piąty i sam przyznawał, że popełnił błędy, które nie pozwoliły mu znaleźć się wyżej. - Myślałem jeszcze przed skokiem Dawida, że będą dwa medale, ale nie chciałem z tym wypalić wśród kolegów, z którymi oglądałem konkurs, bałem się, żeby się nie śmiali. Teraz mogę przyznać, że te dwa medale były blisko. Ale to nie koniec mistrzostw. Może pojawi się jeszcze jakieś złoto, mamy fajną drużynę, która mogłaby to osiągnąć. Myślę, że do końca będzie dobrze w tym Oberstdorfie. Ja wszystkich Polaków nazywam najlepszymi skoczkami na świecie. Jeden dziennikarz spytał się mnie, który według mnie jest najlepszy, a mi trudno jest powiedzieć, bo jak nie Kamil to Kubacki wychodzi na podium. Jak Dawidowi czegoś zabraknie, to dzisiaj wyszedł Piotrek. To jest piękne - zakończył Fortuna.