Żyła skomentował złoto w Oberstdorfie. "Grałem dużo na gitarze i musiałem wygrać"

Piotr Żyła wygrał konkurs na normalnej skoczni podczas mistrzostw świata i zdobył złoty medal - swój pierwszy indywiudalny w karierze, a osiemnasty dla reprezentacji Polski w historii tej imprezy.

Dla Żyły to trzeci medal MŚ w karierze - wcześniej zdobywał złoto z drużyną i brąz indywidualnie w Lahti w 2017 roku.

- Perfekcyjnie się czuję. Perfekcyjny dzień. Jestem bardzo szczęśliwy. "So good, so happy!" - mówił Piotr Żyła w rozmowie dla transmisji FIS tuż po ceremonii na skoczni w Oberstdorfie. - Już seria próbna była dla mnie świetna. Trening i kwalifikacje w piątek były słabsze, to nie był mój dzień. Ale potem grałem dużo na gitarze i musiałem wygrać! - śmiał się skoczek.

To nie koniec MŚ w Oberstdorfie

Świetnie spisał się także inny z Polaków - piąte miejsce zajął Dawid Kubacki. Nieco gorsze skoki oddawali 22. Kamil Stoch, 30. Andrzej Stękała i 36. Klemens Murańka.

W kolejnych dniach mistrzostw świata w Oberstdorfie rozegrany zostanie jeszcze jeden konkurs na normalnym obiekcie - będzie to rywalizacja drużyn mieszanych. Później skoczkowie przeniosą się na dużą skocznię, gdzie o medale powalczą w piątek, 5 marca.