Michał Doleżal wlał nadzieję w serca polskich kibiców przed konkursem o medale

Szósty, siódmy i piętnasty - to miejsca polskich skoczków w piątkowych kwalifikacjach przed konkursem indywidualnym na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch, tuż za nim znalazł się Dawid Kubacki, a nieco dalej w klasyfikacji znalazł się Piotr Żyła.

Doleżal: Są jeszcze rezerwy, to jest głównie kwestia techniki

Jak wyniki ostatniego tak dużego sprawdzianu przed rywalizacją o medale na normalnym obiekcie ocenił trener Michal Doleżal? - Są rezerwy, wiemy o tym, ale dzisiaj był dobry trening przed zawodami. Wiemy, na co uważać jutro. To jest kwestia głównie techniki - wskazywał czeski szkoleniowiec w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu, Kacprem Merkiem.

- Są rezerwy, zawsze mogło być lepiej lub gorzej. Ale wiemy, gdzie jest rezerwa i pracujemy dalej. Mamy nadzieję, że jutro to wszystko będzie funkcjonowało jeszcze lepiej - dodał Doleżal. Czy uczula zawodników na to, jak ciasno może być w klasyfikacji konkursu na tak małym obiekcie i jak ważne wtedy będą noty za styl? - Na normalnej skoczni wszystko jest w punktach i będzie się toczyło do końca. Trzeba zawsze przypomnieć zawodnikom, ale oni o tym wiedzą - tłumaczył Doleżal.

Pozostali Polacy - Klemens Murańka i Andrzej Stękała zajęli pozycje w trzeciej dziesiątce - odpowiednio 25. i 29. miejsce. - To, co jest na imitacjach, to wszystko działa. U nich jest za mało luzu, za bardzo chcą. Za mało to jest swobodne po prostu - opisał Michal Doleżal.

Konkurs dużo wcześniej niż kwalifikacje

Sobotni konkurs indywidualny zaplanowano na wcześniejszą godzinę niż kwalifikacje - 16:30. O 15:15 odbędzie się natomiast jeszcze seria próbna. W niedzielę odbędzie się za to rywalizacja drużyn mieszanych. Relacje na żywo na Sport.pl.