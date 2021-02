Fatalne skoki Polek przed konkursem drużynowym! Zdobyły razem tylko 1,3 punktu!

Polki po niepowodzeniu w czwartkowym konkursie indywidualnym, w którym żadna z dwóch zawodniczek kadry Łukasza Kruczka nie awansowała do drugiej serii, mogły chcieć odegrać większą rolę w konkursie drużynowym. Pierwsze piątkowe skoki w ich wykonaniu były jednak słabe.

Kruczek do konkursu drużynowego zgłosił skład: Anna Twardosz, Kinga Rajda, Joanna Szwab i Kamila Karpiel. Pierwsza z zawodniczek uzyskała najlepszy wynik w serii próbnej. Twardosz skoczyła 73,5 metra i zajęła w niej 23. miejsce z notą 1,3 punktu. Okazało się, że była to także nota łączna wszystkich Polek, bo reszta zawodniczek skakała na tyle blisko, że nie były im przyznawane punkty za odległość, a w serii próbnej nie ma przecież not za styl. Rajda skoczyła 67,5 metra, a Szwab 65,5 metra.

Tym samym gdyby seria próbna była pierwszą rundą konkursu, Polki nie awansowałyby do drugiej serii. Zajęły dopiero jedenaste miejsce i wyprzedziły tylko reprezentantki USA (Annika Belshaw, Logan Sankey, Anna Hoffmann i Paige Jones), które miały noty po zero punktów.

Najlepsze w serii poprzedzającej piątkowy konkurs były Austriaczki. Drugie miejsce zajęłyby Słowenki, a trzecie Norweżki, choć u nich skoku nie oddała Thea Miryan Bjoerseth. Indywidualnie najlepsza okazała się Marita Kramer (101 metrów) z Austrii, druga była Słowenka Nika Kriznar (95,5 metra), a trzecia Silje Opseth (także 95,5 metra) z Norwegii.

Wyniki serii próbnej przed konkursem drużynowym skoczkiń w Oberstdorfie:

1. Austria - 183,7 pkt.

2. Słowenia - 182,9 pkt.

3. Norwegia (3 skoki) - 128 pkt.

------

11. Polska - 1,3 pkt.

Początek konkursu drużynowego zaplanowano na godzinę 17:15, ale może się nieco opóźnić, bo seria próbna była przeprowadzana z problemami. Silne podmuchy wiatru powodowały przerwy pomiędzy skokami poszczególnych zawodniczek.