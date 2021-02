Dlaczego Doleżal wybrał Klemensa Murańkę? Zdecydowało pięć punktów

Środowe oraz czwartkowe treningi na skoczni normalnej w Oberstdorfie dały odpowiedź na to, kto wystąpi w kwalifikacjach do pierwszego konkursu podczas mistrzostw świata. Michal Doleżal po drugim dniu skakania w Niemczech mógł mieć mały ból głowy. O czwarte i piąte miejsce rywalizowało trzech Polaków, w czwartek najsłabszym z nich był Jakub Wolny i to jego zabrakło w składzie na kwalifikacje. W łącznej nocie za wszystkie treningi był gorszy o nieco ponad pięć punktów od Klemensa Murańki.

