Są wyniki testów PCR polskich skoczków przed MŚ w Oberstdorfie! Wcześniej wpadka

- Wszyscy polscy skoczkowie wraz ze sztabem szkoleniowym negatywni po pierwszych testach PCR w Oberstdorfie - napisał na Twitterze należący do Adama Małysza portal Skaczemy.pl.

Polscy skoczkowie mają wystartować w środowych seriach treningowych w Oberstdorfie, ale długo nie byli pewni czy nie powtórzy się sytuacja z grudnia i testów przed Turniejem Czterech Skoczni, bo jeszcze rano nie było wyników ich testów. Na szczęście w okolicach godziny 10 pojawiły się wyniki. Wszystkie negatywne, a to oznacza, że biało-czerwoni mogą w środę skakać.

Środa to pierwszy dzień treningów przed mistrzostwami świata. Na ten dzień zaplanowano trzy serie skoków, a te mają się rozpocząć o godzinie 15. Relacja w Sport.pl

Była już drobna wpadka z testami na MŚ

Niepewność dotyczy wielu z 78 zgłoszonych zawodników. Po przyjeździe do Oberstdorfu każdy uczestnik mistrzostw musi przejść test PCR na covid. Na wynik wymazu można czekać nawet 48 godzin. Teoretycznie próbki sportowców powinny mieć pierwszeństwo w laboratoriach, ale oficjalnie nikt z organizatorów tego nie komunikuje. A nawet przy najlepszej woli trudno uniknąć wpadek przy w sumie aż 4500 osobach do testowania co drugi dzień. Blisko poważnej wpadki we wtorkowy poranek byli pracownicy tutejszego centrum covidowego dowodzenia. O godzinie 9.00 na umówiony test przyszedł m.in. dziennikarz Wirtualnej Polski Grzegorz Wojnarowski. Rejestrując się na badanie pokazał dowód osobisty, a i tak dostał do ręki próbkę z naklejką, na której napisano "Grzegorz Sobczyk". Pieniędzy od dziennikarza też nie chciano, bo system pokazał, że test drugiego trenera kadry polskich skoczków jest już opłacony - pisał w swoim tekście Łukasz Jachimiak.

