Pierwsze treningi skoków na MŚ w Oberstdorfie za nami! Dobre skoki Polki

Treningi kobiet to pierwsze oficjalne serie skoków narciarskich w Oberstdorfie podczas rozpoczynających się mistrzostw świata. Dla pań to już tak naprawdę ostatnie chwile przed rywalizacją o wyższe cele - w środę czekają je kwalifikacje, a w czwartek pierwszy konkurs i walka o medale.

Takanashi i Kramer dominują na treningach skoczkiń w Oberstdorfie

We wtorkowych sesjach na normalnej skoczni najlepiej prezentowały się Japonka Sara Takanashi i Austriaczka Marita Kramer. Ta pierwsza wygrała pierwszą (103,5 metra) i trzecią (104,5 metra) serię treningową, a w drugiej (101,5 metra). Natomiast Kramer wygrała drugi trening (103,5 metra), pierwszy (101,5 metra) zakończyła na drugiej pozycji, a trzeci (101 metrów) na trzecim miejscu.

Dobrą formę potwierdziły także liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słowenka Nika Kriznar (I trening - dziesiąte miejsce i 96,5 metra, II trening - czwarte miejsce i 100 metrów, III trening - drugie miejsce - 101,5 metra), Daniela Iraschko-Stolz z Austrii (I trening - trzecie miejsce i 102 metry, II trening - siódme miejsce i 99,5 metra, III trening - piąte miejsce i 95,5 metra), czy Norweżka Maren Lundby (I trening - siódme miejsce i 100 metrów, II trening - trzecie miejsce i 101 metrów, nie wystartowała w III treningu).

Tylko jedna z Polek znalazła się wśród trzydziestu najlepszych zawodniczek treningów - dwukrotnie dokonała tego Anna Twardosz. Najlepiej skacząca zawodniczka kadry Łukasza Kruczka najpierw zajęła 26. miejsce w pierwszej serii po skoku na 86,5 metra, a trzecią z serii, w której skoczyła 89 metrów, zakończyła na 24. pozycji.

I trzeba przyznać, że to były naprawdę dobre skoki 19-latki. Gdyby była to seria konkursowa, to Twardosz poprawiłaby swój najlepszy wynik w karierze - 26. miejsce podczas zawodów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Pozostałe Polki skakały nawet ponad dziesięć metrów bliżej od niej.

Wtorkowe skoki Polek podczas serii treningowych na MŚ w Oberstdorfie:

Anna Twardosz: I trening - 26. miejsce i 86,5 metra, II trening - 32. miejsce i 81,5 metra, III trening - 24. miejsce i 89 metrów

I trening - 26. miejsce i 86,5 metra, II trening - 32. miejsce i 81,5 metra, III trening - 24. miejsce i 89 metrów Kamila Karpiel: I trening - 43. miejsce i 73,5 metra, II trening - 35. miejsce i 79 metrów, 47. miejsce i 74 metry

I trening - 43. miejsce i 73,5 metra, II trening - 35. miejsce i 79 metrów, 47. miejsce i 74 metry Kinga Rajda: I trening - 46. miejsce i 72 metry, II trening - 46. miejsce i 73 metry, 44. miejsce i 78,5 metra

I trening - 46. miejsce i 72 metry, II trening - 46. miejsce i 73 metry, 44. miejsce i 78,5 metra Nicole Konderla: I trening - 41. miejsce i 75,5 metra, II trening - 50. miejsce i 74 metry, III trening - 55. miejsce i 69 metrów

I trening - 41. miejsce i 75,5 metra, II trening - 50. miejsce i 74 metry, III trening - 55. miejsce i 69 metrów Joanna Szwab: I trening - 45. miejsce i 70 metrów, II trening - 47. miejsce i 76 metrów, III trening - 51. miejsce i 70,5 metra

Na czwartkowe kwalifikacje Łukasz Kruczek może zgłosić tylko cztery zawodniczki. Jak podaje Dominik Formela z portalu skijumping.pl, na razie pewne startu są Twardosz, Karpiel i Rajda. Szkoleniowiec później ma podać decyzję w sprawie wyboru pomiędzy Nicole Konderlą i Joanną Szwab.

W czwartek zawodniczki wystartują najpierw w treningu od godziny 16:45, a następnie w kwalifikacjach od 18:00. Rywalizacja w konkursie na normalnej skoczni czeka je w czwartek od 17:00. Relacje na żywo z MŚ w Oberstdorfie na Sport.pl.