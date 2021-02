Horngacher wskazał faworytów MŚ w Oberstdorfie. "Granerud nie jest maszyną"

Niemieccy skoczkowie liczą na walkę o medale w Oberstdorfie, choć obecnie nie spisywali się najlepiej w Pucharze Świata. W Rasnovie na podium wrócił Karl Geiger, ale ostatnim zwycięstwem skoczka kadry Stefana Horngachera w Pucharze Świata właśnie Geigera z 29 grudnia zeszłego roku w Oberstdorfie - na otwarcie Turnieju Czterech Skoczni.

Horngacher pozostaje jednak optymistą, zwłaszcza w przypadku Karla Geigera. - Karl miał spadek energii po Turnieju. Musiał się mierzyć z wieloma przeszkodami: narodziny córki tuż po wyjeździe z Planicy, zakażenie koronawirusem, kwarantanna, krok w tył podczas zawodów w Innsbrucku, a potem spadek formy. Nie łatwo było mu wszystko poukładać. Ale normalne skocznie bardzo mu pasują, dwa tygodnie pojechaliśmy trenować właśnie do Oberstdorfu. W Zakopanem świetnie się odbijał, ale miał problemy w locie. Popracowaliśmy nad tym i w Rasnovie zdołał wrócić na świetny poziom. Zresztą on w tym sezonie zdobył już jeden tytuł mistrza świata (w lotach podczas MŚ w Planicy) i wszystko, co przychodzi po tym jest bisem - wskazał Stefan Horngacher w rozmowie dla "Sport Bild".

A co z Markusem Eisenbichlerem? - Wciąż skacze na wysokim poziomie, choć ostatnio miał parę problemów ze znalezieniem odpowiedniego balansu na najeździe. Ale z nim wszystko może się bardzo wszystko zmieniać. Zawsze skakał na limicie, stać go na "odpalenie rakiety" w najważniejszym momencie. Mam nadzieję, że będzie skakał znacznie lepiej niż ostatnio. Z dwoma naszymi czołowymi zawodnikami możemy myśleć o podium - mówił Horngacher.

Został także zapytany, czy uważa, że lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud, jest największym faworytem podczas konkursów na MŚ w Oberstdorfie. - Ma niesamowitą serię, trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Ale nie jest maszyną. Markus Eisenbichler potrafił z nim wygrywać w jednej serii, choćby w Klingenthal, więc czemu nie może się to wydarzyć i teraz? Walka o medale jest otwarta - tłumaczył szkoleniowiec. I dodał: Pius Paschke może sprawić niespodziankę na normalnej skoczni. Jesteśmy w dobrej pozycji przed mistrzostwami.

Pierwszy sprawdzian formy dla Niemców, jak i reszty stawki skoczków narciarskich podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie przyjdzie w środę, gdy zawodnicy będą rywalizować w pierwszych seriach treningowych na normalnej skoczni. Relacje na żywo na Sport.pl.

Plan rywalizacji w skokach narciarskich na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Gdzie i kiedy oglądać skoki Polaków?

23 lutego 2021 (wtorek)

15:30 trening kobiet na skoczni normalnej

24 lutego 2021 (środa)

14:00 trening mężczyzn na skoczni normalnej

16:45 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

18:00 kwalifikacje kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 2 i online Eurosport Player

25 lutego 2021 (czwartek)

15:45 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

17:00 konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

19:15 trening mężczyzn na skoczni normalnej

26 lutego 2021 (piątek)

16:00 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

17:15 konkurs drużynowy kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

19:00 seria próbna mężczyzn na skoczni normalnej

20:30 kwalifikacje mężczyzn na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

27 lutego 2021 (sobota)

15:15 seria próbna mężczyzn na skoczni normalnej

16:30 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

28 lutego 2021 (niedziela)

15:30 seria próbna miksta na skoczni normalnej

17:00 konkurs miksta na skoczni normalnej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

1 marca 2021 (poniedziałek)

17:00 trening kobiet na skoczni dużej

2 marca 2021 (wtorek)

16:30 seria próbna kobiet na skoczni dużej

18:00 kwalifikacje kobiet na skoczni dużej - Eurosport 1

3 marca 2021 (środa)

16:00 seria próbna kobiet na skoczni dużej

17:15 konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej - Eurosport 1

18:45 trening mężczyzn na skoczni dużej

4 marca 2021 (czwartek)

16:00 seria próbna mężczyzn na skoczni dużej

17:30 kwalifikacje mężczyzn na skoczni dużej - Eurosport 1

5 marca 2021 (piątek)

15:45 seria próbna mężczyzn na skoczni dużej

17:00 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

6 marca 2021 (sobota)