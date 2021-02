Norweski sędzia grzmi ws. Stocha i Graneruda. "Stosują niepisaną zasadę"

W miniony weekend Halvor Egner Granerud wykonał perfekcyjny skok, ale żaden z sędziów nie dał mu maksymalnej noty "20". Sytuację pod lupę wzięli norwescy sędziowie, którzy zorganizowali spotkanie, na którym głównym tematem były zbyt niskie oceny przyznawane skoczkom narciarskim podczas zawodów.

Norweski sędzia krytykuje system oceniania skoków. Stoi po stronie Stocha

Sędziowie z Norwegii powodu pandemii koronawirusa nie mogą obecnie oceniać skoczków w Pucharze Świata poza granicami swojego kraju. Zwrócili oni uwagę, że coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy dany zawodnik pomimo perfekcyjnego lotu i lądowania, nie dostaje maksymalnej oceny za swój skok. Takie sytuacje mają miejsce m.in. w przypadku prób Graneruda (ani razu jeszcze nie dostał "20", ale też Kamila Stocha.

Doświadczony norweski sędzia Ole Walseth w rozmowie z "Dagbladet" wyjaśnił, że głównym problemem jest "obawa sędziów przed popełnieniem błędu, przez który mogliby zostać odsunięci od zawodów na pewien okres". - Sędziowie są oceniani po każdym konkursie. Boją się dać zbyt wysoką notę i uważają, że dla najlepszych skoczków bezpiecznie będzie przyznać im noty między 18,5 a 19,0 pkt. Z kolei słabsze próby oceniane są nagradzane 16,0 do 18,0 pkt - tłumaczył na łamach norweskiego dziennika.

W dalszej części rozmowy Walseth odniósł się do Kamila Stocha, który wielokrotnie dostawał zbyt niskie oceny po swoim skoku, pomimo tego, że trudno było się przyczepić do czekogolwiek w locie skoczka i już w samym lądowaniu. - Kamil Stoch jest skoczkiem, który lata daleko i pięknie. I zawsze ląduje idealnie, więc aby dostrzec jakieś błędy w jego próbach należałoby obejrzeć powtórki i to przez dużą lupę. Tylko w tym sezonie miałem okazje oglądać go kilkakrotnie. Według mnie wiele razy zasługiwał na "20", lecz ich nie otrzymywał - przyznał norweski sędzia.

- Ponadto sędziowie stosują niepisaną zasadę. Na przykład, jeśli skoczysz o pięć metrów mniej niż lider - ale zrobisz wszystko perfekcyjnie - to i tak odejmą ci 5-7 punktów - dodał.

Evensen: Powinni karać za złe skoki i dawać wystarczająco wysokie oceny za dobre

W podobnym tonie do Walsetha wypowiedział się były skoczek Johan Remen Evensen, a obecnie ekspert telewizji NRK. - Jestem przeciwny tej zasadzie. Myślę, że głównym problemem jest to, że sędziowie nie odważą się użyć skali ocen, takiej jak należy. Powinni karać złe skoki i dawać wystarczająco wysokie oceny za dobre skoki - podkreślił Evensen, który w przeszłości wielokrotnie reagował na zbyt niskie oceny przy skokach Stocha, tak jak np. w Klingenthal.

Evensen stwierdził, ze dzisiaj skoki są dużo lepsze niż jeszcze 20 lat temu, gdy złoty medalista olimpijski z Nagano, Kazuyoshi Funaki dostał notę marzeń, gdy pięciu sędziów dało mu po "20". - Uważam, że dzisiaj za swój skok nie dostałbym takich not. Wówczas było to standardem na lata 20. XX wieku. Dlaczego teraz lepiej skaczący Stoch tak rzadko jest oceniany na "20"? - zakończył Evensen.

Przed nami MŚ w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Już w sobotę 27 lutego odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny. Trener reprezentacji Michal Doleżal po ostatnim weekendzie Pucharu Świata w Rasnovie ogłosił ostateczną kadrę, która pojedzie do Oberstdorfu. Jeżeli chodzi o mężczyzn znaleźli się w niej: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Jakub Wolny. Panie natomiast reprezentować będą Kinga Rajda, Nicole Konderla, Anna Twardosz, Joanna Szwab i Kamila Karpiel. Polacy liczą na medale przede wszystkim w rywalizacji męskiej w której jesteśmy jednymi z faworytów zarówno w rywalizacji indywidualnej jak i drużynowej. Indywidualnie na pewno najbliżej są na tę chwilę Kamil Stoch i Dawid Kubacki, którzy udowodnili już świetną dyspozycję w rywalizacji w Rasnovie. Kobiety będą chciały sprawić niespodziankę i zajść jak najdalej, ale największe nadzieję wiążą z rywalizacją mieszaną. Podczas weekendu w Rumunii odbył się konkurs miksta i Polacy zajęli w nim szóste miejsce.

Gdzie i kiedy oglądać skoki Polaków na MŚ?

23 lutego 2021 (wtorek)

15:30 trening kobiet na skoczni normalnej

24 lutego 2021 (środa)

14:00 trening mężczyzn na skoczni normalnej

16:45 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

18:00 kwalifikacje kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 2 i online Eurosport Player

25 lutego 2021 (czwartek)

15:45 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

17:00 konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

19:15 trening mężczyzn na skoczni normalnej

26 lutego 2021 (piątek)

16:00 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

17:15 konkurs drużynowy kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

19:00 seria próbna mężczyzn na skoczni normalnej

20:30 kwalifikacje mężczyzn na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

27 lutego 2021 (sobota)

15:15 seria próbna mężczyzn na skoczni normalnej

16:30 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

28 lutego 2021 (niedziela)

15:30 seria próbna miksta na skoczni normalnej

17:00 konkurs miksta na skoczni normalnej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

1 marca 2021 (poniedziałek)

17:00 trening kobiet na skoczni dużej

2 marca 2021 (wtorek)

16:30 seria próbna kobiet na skoczni dużej

18:00 kwalifikacje kobiet na skoczni dużej - Eurosport 1

3 marca 2021 (środa)

16:00 seria próbna kobiet na skoczni dużej

17:15 konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej - Eurosport 1

18:45 trening mężczyzn na skoczni dużej

4 marca 2021 (czwartek)

16:00 seria próbna mężczyzn na skoczni dużej

17:30 kwalifikacje mężczyzn na skoczni dużej - Eurosport 1

5 marca 2021 (piątek)

15:45 seria próbna mężczyzn na skoczni dużej

17:00 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

6 marca 2021 (sobota)