Dramat Gregora Schlierenzauera! Koniec marzeń, kolejny cios

Zarówno obecny, jak i poprzedni sezon, nie układają się dla Gregora Schlierenzauera po jego myśli. 53-krotny triumfator zawodów Pucharu Świata w tym sezonie tylko dwukrotnie punktował w elicie. W miniony weekend Schlierenzauer brał udział w Pucharze Kontynentalnym rozgrywanym w Brotterode.

REKLAMA

Zobacz wideo Stoch napisał mu, że to dopiero początek. Na co stać Andrzeja Stękałę?

Schlierenzauer uszkodził więzadło krzyżowe w kolanie. 6-8 tygodni przerwy

Dzięki dobremu występowi Schlierenzauer mógł liczyć, że pojedzie z reprezentacją Austrii na mistrzostwa świata w Oberstdorfie. W pierwszym treningu Austriak zajął 9. miejsce, a w drugim oddał skok na długość 120 m i wygrał.

Po lądowaniu Schlierenzauer złapał się jednak za kolano i nie wziął udziału w konkursie indywidualnym. 31-latek w poniedziałek potwierdził, że podczas skoku na drugim treningu doznał kontuzji. Austriak uszkodził więzadło krzyżowe i będzie pauzował od sześciu do ośmiu tygodni. To oznacza dla niego koniec sezonu. – Ten sezon, który zaczynał się powoli przez COVID i nie chciał się zacząć, kończy się dla mnie uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego lewego. W miniony weekend skakałem w Pucharze Kontynentalnym w Brotterode. W treningu skoczyłem daleko, tam nie da się lądować telemarkiem. Kiedy wylądowałem, przyjąłem pozycję X i pociągnęło mnie do tyłu – rozpoczął Schlierenzauer na blogu.

53-krotny triumfator zawodów w Pucharze Świata może jednak mówić o sporym szczęściu. – Przerwa trwa od kilka tygodni, więc sezon się dla mnie wcześnie kończy. Już mnie to wkurza, ale miałem szczęście w nieszczęściu. Ta sytuacja nie wymagała operacji więzadła krzyżowego. Co dalej? Pozostaje zakasać rękawy i czekać, aż kolano wydobrzeje i będzie gotowe na obciążenia. Teraz trzeba się wyłączyć i trzymać kciuki za drużynę i naszych sportowców z Austrii w Oberstdorfie – dodał Austriak.