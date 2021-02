Morgenstern wskazał głównego kandydata do mistrzostwa świata w skokach. To Polak!

Już w sobotę 27 lutego rozpoczną się mistrzostwa świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie. Eksperci typują, że faworytem do złota jest Halvor Egner Granerud, który niemal na pewno zdobędzie też Kryształową Kulę. Jednak Thomas Morgenstern, trzykrotny mistrz olimpijski i ośmiokrotny mistrz świata, nie skreśla Polaków.

- Jest wielu faworytów, szczególnie na dużej skoczni. Jedenaście konkursów wygrał w tym roku Halvor Egner Granerud, więc siłą rzeczy jest w gronie faworytów, ale na mniejszej skoczni myślę, że to będzie Polak. Dawid Kubacki był już mistrzem świata w Seefeld w 2019 roku, więc dla mnie to jeden z kandydatów do złotego medalu. Kubacki jest idealny na małe skocznie - mówił Austriak w programie "Polskie Skocznie" na antenie Polsatu Sport.

- Jest wielu kandydatów, którzy mogą pokonać Graneruda. Pamiętajmy, że nawet on popełnia błędy, na przykład tak jak w Zakopanem. Kamil Stoch może być dla niego zagrożeniem, jest wielu skoczków, którzy mogą z nim walczyć. W tym sporcie trudno powiedzieć kto będzie mistrzem świata. Najlepszy danego dnia będzie mistrzem - podsumował Morgenstern, który zdradził, że zaraz po Austriakach będzie kibicował Polakom.

Plan rywalizacji w skokach narciarskich na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Gdzie i kiedy oglądać skoki Polaków?

23 lutego 2021 (wtorek)

15:30 trening kobiet na skoczni normalnej

24 lutego 2021 (środa)

14:00 trening mężczyzn na skoczni normalnej

16:45 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

18:00 kwalifikacje kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 2 i online Eurosport Player

25 lutego 2021 (czwartek)

15:45 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

17:00 konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

19:15 trening mężczyzn na skoczni normalnej

26 lutego 2021 (piątek)

16:00 seria próbna kobiet na skoczni normalnej

17:15 konkurs drużynowy kobiet na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

19:00 seria próbna mężczyzn na skoczni normalnej

20:30 kwalifikacje mężczyzn na skoczni normalnej - Eurosport 1 i online Eurosport Player

27 lutego 2021 (sobota)

15:15 seria próbna mężczyzn na skoczni normalnej

16:30 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

28 lutego 2021 (niedziela)

15:30 seria próbna miksta na skoczni normalnej

17:00 konkurs miksta na skoczni normalnej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

1 marca 2021 (poniedziałek)

17:00 trening kobiet na skoczni dużej

2 marca 2021 (wtorek)

16:30 seria próbna kobiet na skoczni dużej

18:00 kwalifikacje kobiet na skoczni dużej - Eurosport 1

3 marca 2021 (środa)

16:00 seria próbna kobiet na skoczni dużej

17:15 konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej - Eurosport 1

18:45 trening mężczyzn na skoczni dużej

4 marca 2021 (czwartek)

16:00 seria próbna mężczyzn na skoczni dużej

17:30 kwalifikacje mężczyzn na skoczni dużej - Eurosport 1

5 marca 2021 (piątek)

15:45 seria próbna mężczyzn na skoczni dużej

17:00 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej - TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1 i online sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport i Eurosport Player

6 marca 2021 (sobota)