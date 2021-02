Stoch byłby na podium! Tak wyglądają indywidualne wyniki konkursu w Rasnovie!

Polska zajęła siódme miejsce w konkursie drużyn mieszanych podczas zawodów Pucharu Świata w Rasnovie. Przez chwilę zespół złożony z Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Anny Twardosz i Kamili Karpiel był nawet na czwartej pozycji, ale niestety nie udało się tego utrzymać. Wygrała Norwegia przed Słowenią i Austrią.

Stoch trzeci, Kubacki szósty w indywidualnych wynikach miksta

Lepsze wiadomości, zwłaszcza dla polskich skoczków, to wyniki indywidualne tego konkursu. Wygrałby go Halvor Egner Granerud (97 i 96,5 metra) przed Ryoyu Kobayashim (94 i 96 metrów), ale trzecie miejsce zająłby Kamil Stoch (94 i 95 metrów). Natomiast na szóstej pozycji ze stratą 3,2 punktu do podium znalazłby się Dawid Kubacki (94 i 95 metrów).

Polska siódma w mikście! Zacięta walka o zwycięstwo, decydował ostatni skok Graneruda!

Polki w końcówce stawki kobiet. Dominacja Słowenek

Najlepiej wśród pań zaprezentowała się Słowenka Nika Kriznar, która miała piątą notę wśród wszystkich zawodników prezentujących się w sobotę w Rasnovie. Wyprzedziłaby Japonkę Sarę Takanashi i drugą ze Słowenek - Emę Klinec. Polki wypadły trochę słabiej - Anna Twardosz (84 i 83,5 metra) miała dwunasty, a Kamila Karpiel (82 i 75,5 metra) szesnasty wynik.

Kolejne zawody PŚ odbędą się dopiero po przerwie na mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Te zaplanowano w dniach 23 lutego - 7 marca. Relacje na żywo na Sport.pl.

