Nikt lepiej by tego nie wymyślił! Zabawna prezentacja składu Austriaków! [WIDEO]

Harald Rodlauer i Andreas Widhoelzl zdecydowali, że w składzie na rywalizację drużyn mieszanych w Rasnovie znaleźli się Manuel Fettner, Daniel Tschofenig, Daniela Iraschko-Stolz i Eva Pinkelnig. Zawodnicy jak zawsze przed zawodami drużynowymi zostali poproszeni o wyjątkową prezentację swojego zespołu dla transmisji telewizyjnej.

Fenomenalny pomysł Austriaków na prezentację przed mikstem w Rasnovie!

Na co zdecydowali się Austriacy? Chcieli zwrócić uwagę na to, jak wiekowo zestawiony został ich skład. Fettner, Iraschko-Stolz i Pinkelnig to doświadczone grono zawodników - mają odpowiednio po 35, 37 i 32 lata. Oni chywcili zatem za kije i udawali starców, a obok nich jako młody i energiczny zawodnik pojawił się Tschofenig, który ma zaledwie 18 lat.

Prezentacja Polski wyglądała bardziej tradycyjnie - to gest wsparcia "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" wykonany przez całą drużynę.

W serii próbnej Austriakom udało się zająć trzecie miejsce, a po pierwszej serii zmagań w Rasnovie byli na czwartej pozycji. Najlepszy skok z ich zespołu oddała Daniela Iraschko-Stolz, która lądowała na 96. metrze. Ostatecznie w drugiej serii udało się im zaprezentować jeszcze lepiej i wskoczyli na trzecie miejsce, wyprzedzając Japonię.

Po Rumunii czas na mistrzostwa świata

Po rywalizacji w Rumunii zawodnicy i zawodniczki przeniosą się do Oberstdorfu na mistrzostwa świata, które potrwają od 23 lutego do 7 marca. Tam rywalizacja w mikście będzie się toczyć o medale, w niedzielę, 28 lutego. Relacje na żywo na Sport.pl.

