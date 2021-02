Trener Norwegów odpowiada na słowa Żyły: Nie wiem nic o żadnych ostrzeżeniach przed dyskwalifikacją

Przyczyną dyskwalifikacji Graneruda po piątkowym konkursie był za duży kombinezon. Chodziło o jego obwód w biodrze, przez który Sepp Gratzer - kontroler sprzętu podczas zawodów Pucharu Świata - nie miał wątpliwości, że Norweg nie przejdzie kontroli sprzętu podobnie jak wcześniej Markus Eisenbichler.

Granerud stracił przez to dwunaste zwycięstwo w sezonie. - Dobrze, że nas to nie dotyczyło. My też już wcześniej mieliśmy reprymendy po kontrolach. Ten kombinezon, wiadomo, że czasem jest ciutkę za duży. Mnie zdyskwalifikowali w Zakopanem, teraz padło na nich. Musieli już mieć jakieś ostrzeżenie wcześniej - mówił TVP Sport Piotr Żyła.

O wspomniane przez Polaka reprymendy zapytaliśmy trenera norweskiej kadry, Alexandra Stoeckla. - Nie wiem nic o żadnych wcześniejszych ostrzeżeniach dla Halvora czy innych Norwegów. Kwestie sprzętowe to jednak coś, z czym muszą mierzyć się zawodnicy, czasami wychodzi tak, jak w piątek - mówi nam Austriak.

- Taki sezon i moment przed najważniejszą imprezą, że ekipy próbują iść na maksa i jak to się brzydko mówi, naciągać przepisy. staramy się sprawdzić wszystkich zawodników, bo później to niefajnie wygląda, gdyby przydarzyły się dyskwalifikacje na dużych imprezach - wskazała w rozmowie Sport.pl Agnieszka Baczkowska, kontrolerka sprzętu podczas Pucharu Świata kobiet. - Nie spekulowałbym, czy to znak przed mistrzostwami świata. Kontrole są losowe i kiedy się przydarzą, możesz mieć problem w miejscu, w którym byś tego wcześniej nie przewidywał - skomentował Alexander Stoeckl.

Po całej sytuacji Halvor Egner Granerud mógł być rozgoryczony utratą zwycięstwa, ale jednocześnie miał świadomość, że jego skoki były na dobrym poziomie. Jak ocenia je Stoeckl? - Obie próby były bardzo dobre. Zwłaszcza ta z pierwszej serii. Wygląda na to, że Halvor nie miał żadnych problemów z przestawieniem się i skakaniem na mniejszych obiektach - wskazał szkoleniowiec.

W sobotę w Rasnovie odbywa się rywalizacja drużyn mieszanych. Norwegowie wystąpią w niej w składzie Maren Lundby, Daniel Andre Tande, Silje Opseth i właśnie Halvor Egner Granerud. Serię próbną zaplanowano na godzinę 8:30, a pierwszą serię konkursową na 9:45. Relacje na żywo na Sport.pl.