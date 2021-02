Skoczek pod wielkim wrażeniem Kamila Stocha. "Nie było żadnych powodów, by mieć wątpliwości"

Stoch w styczniu już po raz trzecie w karierze mógł się cieszyć z triumfu w TCS. Poprzednie dwie edycje wygrywał w sezonach 2016/17 i 2017/18. W 69. turnieju austriacko-niemieckiej imprezy w klasyfikacji generalnej miał przewagę aż 48,1 punktu nad kolejnym zawodnikiem.

Kamil Stoch wraca do formy. "Potrzebowałem kilku skoków, żeby załapać, o co chodzi"

Mackenzie Boyd-Clowes najpierw na Twitterze zamieścił po zakończeniu turnieju wymowny wpis: "Cholera, co za legenda", odnosząc się do wyczynu Stocha w TCS.

Mackenzie Boyd-Clowes zachwycony Kamilem Stochem. "Jest jednym z najlepszych skoczków wszech czasów"

Teraz w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" nie szczędził kolejnej porcji komplementów dla Polaka. - On jest jednym z najlepszych skoczków wszech czasów. Przed turniejem może niektórzy zastanawiali się, jak tym razem mu pójdzie, ale uważam, że nie było żadnych powodów, by mieć wątpliwości. Wciąż jest zdolny do bycia najlepszym na świecie - przyznał kanadyjski skoczek.

Obecnie Stoch nie skacze tak dobrze, jak na początku stycznia, mając duże wahania formy. W poprzedni weekend w Zakopanem skoczek z Zębu zajmował odległe miejsca w obu konkursach - 20. w sobotę i 23. w niedzielę. Pomimo słabszych startów Polak wciąż zajmuje wysokie, 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie ma na koncie 864 punkty. Prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud (1542 pkt) przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem (1017 pkt.)

Świetny skok Kamila Stocha w prologu! Dobra forma Polaków w Rasnovie

Od czwartku do soboty skoczkowie rywalizują w PŚ w Rasnovie. W czwartek rozegrano dwie serie treningowe i prolog. Skoki Kamila Stocha mogą zwiastować, że jego forma idzie w górę. Dwa z trzech jego czwartkowych skoków na rumuńskim obiekcie były dalekie i gwarantowały mu miejsca w czołówce. Skoczek dokonał kolejnych zmian w pozycji najazdowej. - Potrzebowałem kilku skoków, żeby załapać, o co chodzi, ale też, żeby samemu złapać kierunek - opisywał dla TVP Sport.

Konkurs indywidualny w Rasnovie rozpocznie się w piątek 19 lutego o godz. 14:15. Natomiast na sobotę zaplanowano konkurs mieszany. Jego początek o 9:45. Relacje na żywo na Sport.pl.