Kamil Stoch wysłał wiadomość do Andrzeja Stękały. "To dopiero początek"

Andrzej Stękała w sobotnim konkursie indywidualnym w Zakopanem zajął 2. miejsce. Polaka o 0,3 pkt wyprzedził Japończyk Ryoyu Kobayashi. Trzecie miejsce zajął Norweg Marius Lindvik. W niedzielę Stękała w pierwszej serii skoczył solidnie, ale został zdyskwalifikowany, bo ważył za dużo w stosunku do długości nart.

Stoch pogratulował rodakowi. "Jaki był weekend, każdy widzi"

Za to Kamil Stoch nie zaliczy minionego weekendu w Zakopanem do udanych. Polak zajął 20. miejsce w sobotnim konkursie indywidualnym, natomiast w niedzielę był 23. Trzykrotny mistrz olimpijski, mimo swoich słabszych występów, oficjalnie pogratulował Andrzejowi Stękale za pośrednictwem portali społecznościowych. – Jaki był weekend, każdy widzi. Ale przed nami nowy (piękny?) tydzień. Gratulacje dla Andrzeja Stękały. Wierzę, że to dopiero początek Twojej przygody z podium Pucharu Świata – napisał Stoch.

Od początku sezonu 2020/2021 Andrzej Stękała prezentuje się dobrze. Obecnie Polak zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 435 punktami na koncie. Mistrz olimpijski z 1972 roku, Wojciech Fortuna, w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty" wypowiedział się na temat zbliżających się Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Jego zdaniem Stękała w nich będzie sobie radził bardzo dobrze. – Andrzej to będzie czarny koń zawodów w Oberstdorfie, proszę zapamiętać te słowa – powiedział Fortuna.