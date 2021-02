Granerud ujawnił Norwegom przyczynę słabszego skoku w Zakopanem. "Nie było nic słodkiego"

Granerud pewnie wygrał niedzielny konkurs na Wielkiej Krokwi, odnosząc swoje 11. zwycięstwo w tym sezonie, ale w sobotę nieoczekiwanie był dopiero siódmy. Wygrał wówczas Ryoyu Kobayashi, który o 0,3 punktu wyprzedził drugiego Andrzeja Stękałę. O słabszej lokacie norweskiego skoczka zadecydował słabszy drugi skok, w którym osiągnął on tylko 129 metrów i mimo że prowadził po pierwszej serii, ostatecznie uplasował się daleko poza podium.

- Byłem trochę zły na to, co się wydarzyło. Kiedy poszedłem na górę na drugą serię i potrzebowałem odrobiny "doładowania", nie było nic słodkiego. A dobrze jest, gdy przed skokiem trochę cukru trafia prosto do głowy - zaskoczył Granerud w rozmowie z dziennikarzami.

- Nie mieli czekolady w kawiarence. Sam się trochę zagapiłem, a oni też nie mieli żadnego batonika. Nie byłem w stanie zrobić więcej, nie byłem wystarczająco "ostry". Dlaczego? Bo trochę zabrakło mi odpowiedniego odżywienia. Na niedzielę już wszystko było przygotowane - opowiadał już po niedzielnej wygranej lider Pucharu Świata, cytowany przez norweski "Dagbladet".

Norweski dominator rozbawił tym również swojego trenera Alexandra Stoeckla, który już na poważnie analizując słabszą próbę swojego zawodnika, skwitował krótko: "Halvor popełnił w tym skoku błąd techniczny i tyle".

"Pierwszy raz popełnił tak duży błąd"

O tym, z czego wynikał gorszy skok Graneruda w drugiej serii sobotniego konkursu, mówił były skoczek Johan Remen Evensen.

- Widzieliśmy coś, co wcześniej w jego przypadku się nie pojawiało. Pierwszy raz popełnił tak duży błąd w swoim skoku. Rozpoczął odbicie na progu o wiele za wcześnie i to nie mogło się nie odbić na jego ostatecznym wyniku, bo w Zakopanem wszystko szło o niewielkie różnice - tłumaczył ekspert telewizji NRK.

Granerud, który w niedzielę już wrócił na zwycięską ścieżkę, pewnie zmierza po zdobycie Kryształowej Kuli. Obecnie ma aż 525 punktów przewagi nad drugim Markusem Eisenbichlerem i 678 nad trzecim Kamilem Stochem, będąc aktualnie w zdecydowanie wyższej dyspozycji od najgroźniejszych rywali. Kolejne konkursy Pucharu Świata odbędą się w najbliższy weekend w rumuńskim Rasnovie.