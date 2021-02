Granerud wyrównał rekord! W 77 dni dokonał tego, co Ljoekelsoey osiągnął w pięć sezonów

Granerud zaniepokoił kibiców oraz ekspertów nie tylko słabszym rezultatem w sobotę, ale także gorszym skokiem w niedzielnym prologu, gdy był dopiero 27. po skoku na zaledwie 122,5 metra. Jednak kilkadziesiąt minut później w konkursie wszystko wróciło do normy - Norweg prowadził po pierwszej serii i wygrał, oddając dwa równe i dalekie skoki na 132 i 133 metry.

REKLAMA

Zobacz wideo "Skąd my to znamy?". Niesamowita przemiana Graneruda

Granerud wyrównał osiągnięcie Ljoekelsoeya. Evensen: "To wręcz dzikie"

To jego jedenaste zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie i oczywiście karierze, co daje mu już pierwsze miejsce w klasyfikacji wygranych norweskich skoczków w historii PŚ. Granerud wyrównał wyczyn Roara Ljoekelsoeya, który do tej pory był pod tym względem najlepszym z Norwegów. Ale jemu jedenaście zwycięstw zajęło trzy lata - gromadził je od 2003 do 2006 roku. A w przypadku Graneruda mówimy o 77 dniach, czyli nawet niecałym obecnym sezonie PŚ. Granerud ma jednak wciąż o wiele mniej miejsc na podium niż Ljoekelsoey - przegrywa tu 13 do 32.

Droga Ljoekelsoeya (1097 dni, 2003-2006, pięć sezonów):

25.01.2003 - Sapporo

6.12.2003 - Trondheim

20.12.2003 - Engelberg

24.01.2004 - Sapporo

25.01.2004 - Sapporo

7.02.2004 - Oberstdorf

12.03.2004 - Lillehammer

14.03.2004 - Oslo

29.01.2005 - Zakopane (ex aequo z Adamem Małyszem)

6.02.2005 - Sapporo

22.01.2006 - Sapporo

Michal Doleżal podał skład na mistrzostwa świata! Zabiera sześciu skoczków

Droga Graneruda (77 dni, 2020-2021, jeden sezon)

29.11.2020 - Ruka

5.12.2020 - Niżny Tagił

6.12.2020 - Niżny Tagił

19.12.2020 - Engelberg

20.12.2020 - Engelberg

10.01.2021 - Titisee-Neustadt

30.01.2021 - Willingen

31.01.2021 - Willingen

6.02.2021 - Klingenthal

7.02.2021 - Klingenthal

14.02.2021 - Zakopane

- To zupełnie szalone, żeby osiągnąć to w jeden sezon. Ljoekelsoeyowi zajęło to pięć sezonów. Osiągnięcie tego wcześniej, gdy nie było takich możliwości technologicznych i ktoś mógł mieć sporą przewagę to jedno. Ale żeby móc być tak stabilnym w sporcie z tak niewielkimi różnicami i detalami mającymi znaczenie, a do tego przy tak dużej rywalizacji, to wręcz dzikie - mówił ekspert telewizji NRK i były skoczek, Johan Remen Evensen.

Norwegowie z największą liczbą zwycięstw w historii Pucharu Świata:

1. Halvor Egner Granerud i Roar Ljoekelsoey - 11 zwycięstw

3. Anders Jacobsen - 10 zwycięstw

4. Espen Bredesen i Bjoern Einar Romoeren - 8 zwycięstw

6. Vegard Opaas, Anders Bardal, Daniel Andre Tande - 7 zwycięstw

9. Ole Bremseth i Sigurd Pettersen - 6 zwycięstw

Doleżal o problemach Kamila Stocha: To jest ciągła walka w tym sezonie

"Możliwe, że to faktycznie jest coś, co sprawi, że będzie można go nazywać najlepszym norweskim skoczkiem wszechczasów"

- Trudno stwierdzić, czy Granerud jest już najlepszym norweskim skoczkiem wszechczasów, bo każde osiągnięcie ocenia się trochę inaczej. Ale możliwe, że to faktycznie jest coś, co sprawi, że będzie można go tak nazywać - dodał Evensen. Teraz Granerud może jeszcze zapolować na dwa rekordy: największej liczby zwycięstw w jednym sezonie Petera Prevca z 2016 roku, gdy ten wygrywał 15 razy i największej skuteczności zwycięstw na koniec sezonu Adama Małysza z 2001 roku, gdy Polak miał 52,4 proc. Obecnie skuteczność Graneruda to dokładnie 52,38 proc.

Kolejne zawody, w których Granerud będzie mógł się stać samodzielnym rekordzistą Norwegii to konkurs indywidualny w Rasnovie, który odbędzie się w rumuńskiej miejscowości w piątek, 19 lutego. Dzień później zaplanowano rywalizację drużyn mieszanych. Relacje na żywo na Sport.pl.

Kamil Stoch bezradny. "Naprawdę nie wiem. Trzeba znaleźć klucz"