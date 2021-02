Polacy nie radzą sobie w swojej świątyni. Nawet Adam Małysz bezradnie rozkłada ręce

60 punktów - tyle zdobyli polscy skoczkowie w niedzielnym konkursie na Wielkiej Krokwi. To drugi najgorszy wynik biało-czerwonych w tym sezonie. Gorzej było tylko w niedzielnym konkursie w Niżnym Tagile, gdzie zdobyliśmy 52 punkty. Tylko wtedy nie było tam kadry A, a do Rosji pojechali zastępcy. Można więc stwierdzić, że był to najgorszy konkurs w tym sezonie. Źle było już w styczniu w Zakopanem, gdzie Polacy zgromadzili 92 punkty, teraz było jednak jeszcze gorzej.

Tylko dziewięć miejsc w TOP 10 po przebudowie Wielkiej Krokwi

Kibice od razu stwierdzili, że być może jest to efekt Wielkiej Krokwi, na której ostatnio nie do końca nam idzie. Dokładnie od przebudowy obiektu (w 2017 roku) i zwiększenia HS z 134 do 140. W sześciu indywidualnych konkursach na przebudowanej Wielkiej Krokwi, Polacy tylko dziewięć razy wchodzili do TOP 10.

Stara skocznia o HS134 była świątynią Polaków, wygrywali na niej Adam Małysz - cztery razy, i Kamil Stoch - również cztery razy. HS140 wygląda dużo gorzej. Mamy co prawda zwycięstwo Kamila Stocha, a także trzecie miejsce Dawid Kubackiego i drugie Andrzeja Stękały, ale ogólnie wygląda to słabo. - Ja bym nie powiedział, że to efekt Wielkiej Krokwi. Przecież rok temu mieliśmy tutaj zwycięstwo i trzecie miejsce. Doskonale znamy tę skocznię, bo przecież tutaj trenujemy - zauważa Michal Doleżal.

Andrzej Stękała komentuje dyskwalifikację. Wiedział, że może być źle

Polacy stracili atut własnego obiektu?

Ale coś ewidentnie jest nie tak i pokazują to wyniki. W piątek, czyli jeszcze przed konkursami, zapytaliśmy o to Adama Małysza. Dyrektor polskich skoków stwierdził, że może to być efekt braku kibiców. Ci w przeszłości dodatkowo motywowali zawodników, teraz trybuny skoczni wyglądają po prostu smutno. A skoczkowie mogli spotkać się z syndromem, który na początku pandemii dotknął wiele klubów piłkarskich, które przez brak kibiców właściwie straciły atut własnego obiektu.

Tylko że jeszcze w zeszłym roku zastanawiano się, czy słabsza forma w Zakopanem to nie efekt tego całego zgiełku panującego przy okazji zawodów Pucharu Świata w Polsce. Mnóstwa kibiców, wielu wywiadów, olbrzymich oczekiwań. Ten sezon pokazał jednak, że prawdopodobnie problem jest gdzie indziej. - Nie wiem co nie leży nam w Wielkiej Krokwi. Mnie zszokowało, jak Dawid powiedział, że jeśli ma być u nas kolejny Puchar Świata, to byle nie w Wiśle. On tam miał superwyniki. Zawsze jak w Wiśle startujemy, to chłopaki dobre miejsca zajmują. Nie wiem. Trudno jest powiedzieć, o co chodzi. Może o to, że kibiców nie ma. Chyba jedynie tak to można wytłumaczyć - powtórzył Małysz w niedzielę.

Być może jest to szukanie na siłę, choć nie trudno zauważyć, że coś faktycznie jest nie tak. Kamil Stoch co prawda na przebudowanej skoczni raz wygrał, ale dwa razy nie wchodził też do drugiej serii, a dwa razy był w trzeciej dziesiątce i raz 11. Jak wyliczył komentator TVP Sport Mateusz Leleń, Kamil Stoch zdobył teraz w zawodach w Zakopanem 19 pkt. Tak słabego weekendu z dwoma indywidualnymi konkursami nie miał od listopada 2016 (Ruka, 14 pkt)! Skocznia nie do końca leży też Piotrowi Żyle, który tylko raz był na niej w czołowej dziesiątce. Dawid Kubacki zaś był w niej trzy razy .

Jakie miejsca w TOP 30 zajmowali biało-czerwoni po modernizacji Wielkiej Krokwi?

Zakopane, luty 2020/2021 - II konkurs:

6. Kubacki

19. Murańka

23. Stoch

Zakopane, luty 2020/2021 - I konkurs:

2. Stękała

8. Żyła

11. Kubacki

20. Stoch

Zakopane, styczeń 2020/2021:

5. Stękała

11. Stoch

15. Kubacki

27. Murańka

28. Wąsek

Zakopane 2019/2020

1. Stoch

3. Kubacki

8. Żyła

Zakopane 2018/2019

12. Kubacki

17. Stefan Hula

19. Piotr Żyła

22. Jakub Wolny

27. Paweł Wąsek

30. Maciej Kot

Zakopane 2017/2018