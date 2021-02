Kamil Stoch bezradny. "Naprawdę nie wiem. Trzeba znaleźć klucz"

Kamil Stoch w drugim konkursie PŚ w Zakopanem zajął 23. miejsce po skokach na 128 i 124 metry. Polak od początku weekendu zmaga się z tym samym problemem, co przez niemalże cały sezon Pucharu Świata, czyli pozycją najazdową.

Stoch walczy z pozycją najazdową. "Zmiana startu z belki tutaj nic nie dała"

- Próbowaliśmy coś zmienić, to działało w Engelbergu, ale tu nie - opisywał po zawodach w Zakopanem trener polskich skoczków, Michal Doleżal. - To jest coś, czego nie mogę rozgryźć. Wcześniej udało się coś osiągnąć dzięki zmianie startu z belki, ale tutaj to nic nie dało - opisywał Stoch w rozmowie dla TVP Sport. - Naprawdę nie wiem, gdzie jest problem. Musimy to dobrze przebadać, gdzie jest najmniejszy błąd, co nie działa i spróbować to zmienić - wskazał skoczek.

"Trzeba znaleźć klucz, który przekręcony sprawi, że wszystko zacznie działać"

- Nie wiem, co chciałbym teraz zrobić. Czuję, że tych skoków na liczniku mam mnóstwo w tym sezonie, a czasem do zmian i lepszej dyspozycji potrzeba tylko jednej próby. Innym razem człowiek męczy się pół roku, albo rok. Ale nie powiedziałbym, że brakuje nam treningów, mamy ich aż potąd. Trzeba znaleźć klucz, który przekręcony sprawi, że wszystko zacznie działać - dodał Stoch. W rozmowie z dziennikarzem Sport.pl, Łukaszem Jachimiakiem wskazywał, że potrzeba mu "spokoju, odpoczynku i analizy".

Jak poinformował portal skaczemy.pl, Stoch pojedzie z kadrą do Rasnova, na kolejne zawody Pucharu Świata na normalnym obiekcie. Już w sobotę przekonywał o tym Michal Doleżal, a teraz decyzję potwierdził. W składzie na mistrzostwa świata, obecnego wicemistrza z Seefeld oczywiście także nie zabrakło, w końcu to dla niego najważniejszy moment w sezonie.

