Kontrolerka sprzętu tłumaczy dyskwalifikację wściekłego Stękały. Nie ma mowy o błędzie

W sobotę drugi, w niedzielę zdyskwalifikowany. Weekend Pucharu Świata w Zakopanem to dla Andrzeja Stękały spore zmiany nastroju. Kilkanaście minut temu dowiedział się o tym, że po wyrywkowej kontroli sprzętu po pierwszej serii drugiego konkursu został uznany za zbyt lekki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Winkiel o możliwym przejęciu zawodów Pucharu Świata za odwołane konkursy Raw Air

Stękała zdyskwalifikowany i wściekły

Stękała skoczył dobrze - 131,5 metra, po swoim skoku był czwarty - i po zakończeniu pierwszej serii byłby w czołówce. Nie jest, bo nie przeszedł kontroli sprzętu. Polak przeszedł wściekły przez mixed zonę, nie rozmawiał z nikim z dziennikarzy.

Andrzej Stękała zdyskwalifikowany w Zakopanem! Adam Małysz wyjaśnia, co się stało

Baczkowska: Jeden z przepisów mówi, że skoczek ma mieć BMI 21. Jeśli nie ma, to musi skakać na krótszych nartach

- Jeden z przepisów mówi, że skoczek ma mieć BMI 21. Jeśli nie ma, to musi skakać na krótszych nartach. Chodzi o to, żeby zawodnicy nie byli przesadnie wychudzeni. Chodzi o ich zdrowie - przypomina Agnieszka Baczkowska, która kontroluje sprzęt podczas zawodów PŚ kobiet.

Jednak nie Zakopane? Inne polskie miasto może przejąć kolejne konkursy skoków

Jak dowiedział się dziennikarz Sport.pl, Piotr Majchrzak, Stękała ważył o prawie kilogram za mało. Trudno powiedzieć, czego to efekt. - Jeśli chodzi o narty, to wiadomo, że waga. Jak Andrzej rano wstał, mówił, że ma dobrą, ale jednak była zbyt mała. Nigdy bym wówczas nie przypuszczał, że akurat jego to dotknie. Mówi się niestety, trzeba się pilnować - mówił w studiu TVP Sport Adam Małysz.

Polska przejmie norweskie konkursy i zorganizuje nowy turniej w skokach? Norwegowie chcą dopłacić