Kwalifikacje w Zakopanem odwołane! Jest nowy plan na niedzielne skoki

W niedzielę miały się odbyć drugie kwalifikacje podczas tego weekendu Pucharu Świata w Zakopanem. Pierwsze, rozegrane w piątek, wygrał Robert Johansson. W nich wzięło jednak udział 55 zawodników, a tylu nie będzie mogło rywalizować na Wielkiej Krokwi w niedzielę.

Tylko 50 zawodników w niedzielę w Zakopanem. Kwalifikacje odwołane

Na liście startowej może się znaleźć siedmiu, a nie jedenastu Polaków - bez tzw. kwoty narodowej, a dodatkowo z możliwości wystąpienia w Zakopanem zrezygnował Daiki Ito, który nie pojawił się na skoczni już w sobotnim konkursie. To oznacza, że pozostało tylko 50 zawodników, a to sprowadziło jury do decyzji o odwołaniu kwalifikacji i zastąpienia ich prologiem, co można zauważyć na opublikowanej w sobotę wieczorem na oficjalnej stronie FIS liście startowej.

Siedmiu Polaków najpierw w prologu, a potem w niedzielnym konkursie

Rywalizacja w nim rozpocznie się od godziny 14:45. Zwycięzca serii zgarnie trzy tysiące euro - tak, jak byłoby w przypadku wygranej w kwalifikacjach. Tym samym zawodnicy, którzy wystąpią w prologu, będą także startować podczas pierwszej serii konkursowej. W sobotę w Zakopanem zaprezentuje się siedmiu Polaków, których wskazał już Michal Doleżal. Będą to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Klemens Murańka i Paweł Wąsek.

Co ciekawe, rywalizacja w Zakopanem będzie także jednym z ostatnich etapów walki o miejsce w składzie na mistrzostwa świata w Oberstdorfie, które rozpoczną się już za blisko półtora tygodnia. Pojedzie tam najprawdopodobniej sześciu Polaków, a niepewności są tylko w przypadku ostatniego miejsca, o które powinni walczyć Klemens Murańka i Paweł Wąsek. Początek drugiego konkursu w Zakopanem o godzinie 16:10. Relacje na żywo z trzeciego dnia rywalizacji na Sport.pl.

