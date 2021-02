"Wyrąbałbym salto". Adama Małysza korci, by oddać jeszcze jeden skok

Od piątku skoczkowie narciarscy rywalizują podczas weekendu Pucharu Świata w Zakopanem. To tu czterokrotnie w swojej karierze zwyciężał Adam Małysz, a także pod koniec marca 2011 roku oddał swój ostatni skok.

Małysz opisał, co stałoby się, gdyby wrócił do skoków. "O najgorszym wypadku nawet nie chcę myśleć"

Teraz w filmiku na kanale portalu skaczemy.pl Małysz wirtualnie oprowadzał widzów po Wielkiej Krokwi i gdy zjeżdżał wyciągiem z góry skoczni, zaczął opowiadać, co jego zdaniem wydarzyłoby się gdyby jeszcze raz oddał z niej skok.

- Korci mnie, żeby usiąść na belkę i wielokrotnie po zakończeniu kariery siedziałem, ale się nie puściłem. Dwadzieścia kilogramów więcej robi swoją robotę. Głowa by jeszcze puściła i bym się odepchnął, ale trudno powiedzieć, co by się wydarzyło po wyjściu z progu. Jednak góra w moim ciele jest trochę cięższa, więc prawdopodobnie poleciałbym do przodu i mógłbym, że tak brzydko powiem, wyrąbać salto w najlepszym wypadku. O najgorszym trudno stwierdzić, ale nawet nie chcę o tym myśleć - mówił Małysz, który w wielu wywiadach deklarował, że po zakończeniu kariery nie pojawiał się na skoczni w roli zawodnika nawet rekreacyjnie.

Małysz już wcześniej próbował treningowych imitacji. I wraz z trenerem Sobczykiem spadali na plecy

Na kanale skaczemy.pl już rok temu pojawił się filmik, w którym Adam Małysz postanowił sprawdzić, jak czułby się jako skoczek dziewięć lat po zakończeniu kariery. Próbował bowiem imitacji skoków podczas treningu kadry wraz z Grzegorzem Sobczykiem. - Kiedy ostatnio tego próbowaliśmy, obaj spadliśmy na plecy, więc nie wiem, czy to bezpieczne - śmiał się Małysz. I jedną z prób faktycznie zakończył asekuracyjnym "lądowaniem".

Zawody w Zakopanem potrwają jeszcze w niedzielę, gdy rozegrane zostaną kolejne kwalifikacje i jeszcze jeden konkurs indywidualny. Ten pierwszy wygrał Ryoyu Kobayashi przed Andrzejem Stękałą i Mariusem Lindvikiem. Relacje na żywo z kolejnego dnia rywalizacji na Wielkiej Krokwi na Sport.pl.