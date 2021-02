Nietypowe problemy Kamila Stocha w Zakopanem. "Nie dało się tak zawiesić nad nartami"

Kamil Stoch w kwalifikacjach skoczył 131 metrów i zajął szóste miejsce. Był drugim najlepszym z Polaków. Najlepszym okazał się piąty Andrzej Stękała, który świetnie skakał w obu treningach i za każdym razem był w piątek najlepszy z Polaków. Kwalifikacje wygrał Robert Johansson, a drugi był Halvor Egner Granerud, który poradził sobie z rozbiegiem Wielkiej Krokwi po styczniowej wpadce.

Stoch zaczął dużo lepiej niż ostatnio

Stoch zaczął weekend dużo lepiej niż w Willingen i w Klingenthal, gdzie ostatecznie kończył sobotnie zawody na podium, chociaż chyba nikt nie mógł tego nawet przypuszczać po słabych piątkowych skokach. Teraz było zdecydowanie lepiej. Stoch też nie jest sfrustrowany jak przed tygodniem lub dwoma, a teraz mówi o większej pewności siebie. Można powiedzieć, że mała klątwa nieudanych piątków została przerwana.

- Nie skłamię mówiąc, że ten weekend zaczynam z wyższego poziomu niż te w Willingen i Klingenthal, zresztą odległości mówią same za siebie, ale cały czas czuje, że nie jestem daleko od tego, żeby było dobrze. To będzie pracowity weekend, ale myślę, że będzie dobrze. Wiadomo, że nad pozycją będę pracował do końca swojej kariery, ale czuje się znacznie pewniej niż to było tydzień temu - powiedział Stoch po piątkowych skokach.

Nietypowy problem Stocha w piątkowych treningach

Można stwierdzić, że Stoch w piątek rozkręcał się z każdym kolejnym skokiem. W pierwszym treningu poleciał 126,5 metra, w drugim 127,5, a w trzecim 131. - Tak naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić, który skok był najlepszy, bo w każdym się z czymś zmagałem. Pozytyw jest jednak taki, że ten start i pozycja najazdowa jest ustabilizowana, i tam czułem się dość stabilnie i pewnie. Jedyne, z czym się dzisiaj zmagałem, to taki brak oparcia nart o powietrze - mówił Stoch. Widać to było choćby w drugim konkursowym skoku, w którym Stoch dość niespodziewanie musiał podchodzić do lądowania.

Okazuje się jednak, że nie wynikało to ze złych warunków atmosferycznych, a Stoch uważa, że wynikało to z błędów popełnionych prawdopodobnie na progu, gdzie skoczek musi odpowiednio skierować odbicie. Doskonale wiadomo, że przy wietrze pod narty skoczkowie czują mocne "oparcie w powietrzu", a przy wietrze w plecy czuć jak powietrze wręcz odpycha narty i ściąga je do zeskoku. Teraz problem był nieco inny. - Chodzi dokładnie o to, że narty opadają w czasie lotu i nie da się tak "zawiesić nad nimi". To na pewno wynika z błędów, bo nawet jeśli ten wiatr jest z tyłu, to czasami czuję, że te narty pracują w jakiś sposób. Dzisiaj tego zupełnie nie czułem i muszę to skonfrontować z wizją trenerów. Pewnie dojdziemy do jakichś wniosków - analizował Kamil Stoch po piątkowych skokach, który jak mało kto potrafi ze skoku na skok poprawiać błędy.

Komplet 11 Polaków w sobotnim konkursie

Do konkursu awansowali wszyscy Polacy, a aż czterech z nich uplasowało się w pierwszej dziesiątce. Najlepszy, tak jak na treningach, był Andrzej Stękała, który zajął piątą pozycję (126 metrów w trudnych warunkach). Szósty był Klemens Murańka (131,5m), siódmy Kamil Stoch (131m), a dziesiąty Piotr Żyła (131m). Przyzwoicie spisali się także trzynasty Dawid Kubacki (129m) oraz siedemnasty Tomasz Pilch (133m). Kolejne miejsca Biało-Czerwonych: 32. Stefan Hula (123m), 44. Maciej Kot (116,5m), 45. Aleksander Zniszczoł (115m), 45. Paweł Wąsek (113m), 47. Jakub Wolny (116,5m).

Piotr Majchrzak, Zakopane