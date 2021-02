Granerud zapowiada walkę o wygraną w Zakopanem. "Wiem, jak sobie z tym poradzić"

Kilka dni temu w rozmowie z norweskimi mediami Halvor Egner Granerud przyznał, że obawia się powrotu na Wielką Krokiew w Zakopanem. W trakcie styczniowych konkursów Pucharu Świata Norweg zanotował w Polsce najgorsze wyniki we wszystkich zawodach. Rywalizację zakończył dopiero na 23. miejscu.

- Dwa z dziesięciu konkursów odbędą się w Zakopanem, gdzie wcześniej nie poszło mi tak dobrze. Będę bardzo zaskoczony, jeśli uda mi się dotrzymać walki. Wtedy zostanie już tylko osiem konkursów, w których muszę odnieść sześć zwycięstw. Wydaje się trochę dużo - przyznał Halvor Egner Granerud dla vg.no.

Granerud zmienił zdanie i chce podjąć walkę o najwyższe cele. "Wiem, jak sobie z tym poradzić"

- Widać, że zakopiańska skocznia mu nie spasowała. Tutaj mamy plastikowe boki torów, a wylodzony jest tylko spód. Dlatego jeśli ktoś rozszerzy albo zwęzi narty, to od razu odbija się to na prędkościach. Byliśmy w szoku, jak dużo tracił do innych zawodników - analizował Adam Małysz tuż po styczniowych konkursach PŚ w Zakopanem.

W przeszłości 24-latek radził sobie na Wielkiej Krokwi znacznie lepiej. Norweg nie kończył poza pierwszą dziesiątką. - Nie rozpędzałem się tak, jak powinienem. Myślę jednak, że wiem, jak sobie z tym poradzić i będę w stanie w ten weekend walczyć z najlepszymi w Zakopanem. Popracowaliśmy, poszukaliśmy rozwiązań i myślę, że będzie dobrze - oznajmił Granerud w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie - zastanawia się trener Graneruda Alexander Stoeckl. Pierwsze kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczną się w piątek (12 lutego) o g. 16. Relacja będzie dostępna w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.