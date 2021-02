Najlepsi skoczkowie skaczą w Zakopanem! Gdzie i o której oglądać w piątek? Transmisja TV, stream online

Pierwotny plan najbliższego weekendu zakładał skoki w ramach próby przedolimpijskiej w chińskim Zhangjiakou. Zawody przeniesiono do Zakopanego ze względu na pandemię koronawirusa. W piątek rozpoczynają się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata. Będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Oberstdorfie.

Puchar Świata ponownie w Zakopanem. Jak sprawdzą się Polacy przed MŚ w Oberstdorfie?

Ostatnie zawody Pucharu Świata w Zakopanem odbyły się w dniach 15-17 stycznia. Wtedy odbyły się konkursy drużynowe oraz indywidualne. Reprezentacja Polski zakończyła wtedy rywalizację na drugim miejscu, a indywidualnie najlepszy był Marius Lindvik. W zeszłym tygodniu PŚ odbył się w niemieckim Klingenthal, gdzie dwukrotnie zwyciężał lider klasyfikacji generalnej Halvor Egner Granerud.

W PŚ w Zakopanem wystartują Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Tomasz Pilch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł. Według informacji portalu Skaczemy.pl udziału w najbliższych zawodach nie weźmie Jarosław Krzak, który dobrowolnie poddał się testowi na obecność koronawirusa. Badanie wskazało wynik pozytywny. "Aktualnie przebywa na kwarantannie. Nie miał kontaktu z kadrą i sztabem" - czytamy.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi mający 1406 punktów, Halvor Egner Granerud. Drugie miejsce zajmuje Markus Eisenbichler (977 pkt), a podium zamyka Kamil Stoch (845 pkt). Pozostałymi Polakami, którzy znajdują się w najlepszej piątce to Piotr Żyła (4. miejsce; 666 pkt) i Dawid Kubacki (5. miejsce; 644 pkt).

Najbliższe zawody są szczególną szansą dla Graneruda. Odwołanie cyklu Raw Air w Norwegii może sprawić, że sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich się skróci, a Norweg zapewni sobie Kryształową Kulę już po konkursach w Zakopanem - więcej dowiecie się z tekstu Jakuba Balcerskiego, dziennikarza Sport.pl.

Puchar Świata w Zakopanem. Gdzie i o której obejrzeć piątkowe kwalifikacje? Transmisja TV, stream online

Pierwsze kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego odbędą się w piątek (12.02) o godz. 16:00 (trening rozpocznie się o 13:30). Transmisję wydarzenia poprowadzi Eurosport 1, TVP Sport oraz TVP1. Skoki będą również dostępne w serwisach sport.tvp.pl i Eurosport Player. Relację na żywo natomiast będzie można śledzić na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.