Fatalne wieści dla kibiców skoków, turniej Raw Air odwołany!

Potwierdziły się najgorsze przewidywania kibiców sportów zimowych. Norweski Związek Narciarski poinformował, że w związku z restrykcjami obowiązującymi w trakcie pandemii koronawirusa odwołane zostaną wszystkie zawody Pucharu Świata w tym kraju, w tym turniej Raw Air, który miał się odbyć od 12 do 21 marca na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund, a także zmagania w kombinacji norweskiej, narciarstwie alpejskim i biegach narciarskich.

"W związku z restrykcjami nałożonymi przez norweski rząd, Norweski Związek Narciarski nie będzie w stanie zorganizować w tym sezonie więcej zawodów. Turniej RAW AIR został odwołany. Podamy informacje o potencjalnym przełożeniu zawodów" – czytamy w komunikacie FIS na Twitterze.

W środę Norwegowie ogłosili, że przedłużają restrykcje do końca lutego. Lokalni działacze, którzy liczyli, że rząd uchyli furtkę dla sportowców, się przeliczyli. Zdecydowali o odwołaniu zawodów, bo nie mogli pozwolić sobie na dwa tygodnie niepewności – Wolałbym nie podawać tak smutnej wiadomości – nie ukrywał minister kultury Abid Raja. Problemy może mieć lokalny związek narciarski. – W trzynastu krajach udawało się organizować zawody przy jednoczesnym minimalnym rozprzestrzenianiu się wirusa. Mieliśmy nadzieję, że dostaniemy zgodę na organizację imprez, ale do tego nie doszło. To martwi nas przede wszystkim ze względów finansowych. Międzynarodowe imprezy są naszym głównym źródłem dochodu, z którego finansujemy szkolenie młodzieży – zwracał uwagę Erik Roste, szef federacji.

Zorganizowanie turnieju Raw Air w tym roku już jakiś czas temu stanęło pod znakiem zapytania. Norweski rząd podjął decyzję o zamknięciu granic dla osób, które na stałe nie mieszkają w kraju. Decyzja ta była związana z pandemią koronawirusa i odkryciem nowej, brytyjskiej mutacji. Winą za jej sprowadzenie do Norwegii obarczeni zostali pracownicy tymczasowi.