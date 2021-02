Ekspert tłumaczy dziwne oceny sędziów w skokach. "Problem jest systemowy"

- Jeżeli dwóch skoczków skoczy 140 metrów, to według mnie powinien wygrać ten, który leciał ładnie, wylądował telemarkiem i i odjechał, niż ten, który przed lądowaniem dwa razy "zakorbował", podparł skok, prawie go wywróciło, ale odległość jest ta sama, to są dwa pierwsze miejsca. Wydaje mi się, że styl w skokach jest istotny. Dla mnie skoki to są odległość i styl, ale rozumiem argumenty obu stron. Trzeba znaleźć złoty środek - mówi Jakub Kot, trener skoków narciarskich i ekspert Eurosportu.

