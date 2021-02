Polscy skoczkowie przeszli testy przed PŚ w Zakopanem. Są wyniki

Informacje o wynikach testów przekazał serwis Skaczemy.pl należący do Adama Małysza. "11 skoczków wybranych przez trenera Michala Doleżala na weekendowe zawody PŚ w skokach w Zakopanem (12-14.02.) otrzymało wyniki negatywne testów na obecność koronawirusa. Sztab reprezentacji również w 100% negatywny" - czytamy na stronie. Oznacza to, że wszyscy zawodnicy powołani przez selekcjonera będą mogli przystąpić do piątkowych kwalifikacji. Będą to Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Tomasz Pilch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł.

REKLAMA

Zobacz wideo Halvor Egner Granerud zmierza po Kryształową Kulę. "Rok temu myślał o zakończeniu kariery"

Koronawirus w polskiej kadrze. Problemy Polaków na MŚJ w Lahti.

Michal Doleżal nie mógł skorzystać z pełnej puli 12 zawodników na zawody na Wielkiej Krokwi. W ostatniej chwili ze składu wypadł młodzieżowiec Jarosław Krzak, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. - Trener Doleżal nie mógł wystawić Jarka Krzaka, który w ubiegłą niedzielę zasygnalizował złe samopoczucie i poddał się prywatnie testowi na koronawirusa. Wynik pozytywny testu wykluczył Jarka z treningów i aktualnie przebywa na kwarantannie. Nie miał kontaktu z kadrą i sztabem - również informował portal Skaczemy.pl.

Sędzia chciał unieważnić olimpijski skok Fortuny! "111 metrów było szokujące"

Niestety to nie jedyne problemy Polaków z Covid-19. Nasza reprezentacja młodzieżowa została wykluczona z Mistrzostw Świata Juniorów w fińskim Lahti. U jednego z członków naszej reprezentacji badania wykazały wynik pozytywny. Nie podano jednak dokładnej informacji czy chodzi o jednego z zawodników, czy też o pracownika sztabu szkoleniowego. W związku z faktem, iż pozostali członkowie reprezentacji mieli kontakt z osobą zakażoną, cała reprezentacja młodzieżowej kadry narodowej w skokach narciarskich została odizolowana i skierowana na kwarantannę. Tym samym zawodnicy nie będą mieli szansy powalczenia o medale.

Początek skakania w stolicy polskich Tatr już w piątek o godzinie 16:00. Wtedy to odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego.

Polscy skoczkowie nie wystąpią na MŚJ! Koronawirus w kadrze