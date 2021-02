Komentator skoków przeprasza za nazwanie sędziego pajacem. "Nie chcę tak zdobywać sławy"

- Ten francuski pajac, który zabrał Dawidowi notę, jest mu winien jedną lokatę. Mówię tak, bo zdenerwowałem się bardzo - oceniał komentator Eurosportu, Igor Błachut podczas niedzielnego konkursu w Klingenthal, odnosząc się do not za styl przy drugim skoku Dawida Kubackiego. Za lądowanie, przy którym Polak zaznaczył telemark, dostał od Jerome'a Gaya tylko 17 punktów.

Kubacki ukończył niedzielny konkurs na 6. miejscu. Polak po pierwszej serii był dwunasty i nie mógł uwierzyć, że jego skok na 138,5 metra nie dał mu miejsca w najlepszej dziesiątce. W drugiej próbie skoczył jednak rewelacyjnie - 146 metrów to wynik tylko o pół metra gorszy od aktualnego rekordu obiektu Michaela Uhrmanna z 2011 roku. - Dwóch z pięciu sędziów oceniło jego skok na 17 i 17,5 pkt. A przecież Polak wyraźnie zaznaczył telemark. Oczywiście delikatnie wcisnęło go w zeskok, dlatego wydaje się, że powinien dostać noty po 18,5 pkt, jak oceniło go trzech pozostałych sędziów. Nie miało to jednak wpływu na wyniki, bo do szóstego Kamila Stocha stracił dwa punkty. Niestety, kolejny raz potwierdziło się jednak, że niektórzy sędziowie oceniają skoki po prostu na "czuja". Było daleko, to na pewno źle wylądował - myślą i obniżają noty" - pisał w swoim tekście nasz dziennikarz, Piotr Majchrzak.

Ostatecznie będący przed Polakiem o jedno miejsce wyżej, Słoweniec Domen Prevc został zdyskwalifikowany i Kubacki przesunął się z ósmej na siódmą pozycję. Gdyby wszystkie trzy liczące się do noty oceny były po 18,5 punktu, jego łączna nota wzrosłaby o jeden punkt, co ostatecznie i tak klasyfikowałoby go za szóstym Kamilem Stochem, choć najlepszy z Polaków w niedzielnych zawodach miałby przewagę jednego, a nie dwóch punktów. - 18,5 za ten skok bym nie dał, ale 17 też nie - mówił nam międzynarodowy sędzia FIS, Kazimierz Bafia.

Dwa dni po zakończeniu konkursu głos zabrał komentator Eurosportu, Igor Błahut. W wywiadzie dla portalu "Sportowe Fakty" dziennikarz przeprosił za nazwanie "pajacem" francuskiego sędziego. - Zrobiło się zamieszanie, ale nie było to moim celem. Nie chciałem i nie chcę zdobywać sławy takimi wypowiedziami na antenie - przyznał Błahut.

- Moje słowa były odrobinę niefortunne, pewnie zbyt mocne, ale wypowiedziane w dużych emocjach. Nie ukrywam, że byłem szalenie rozżalony tym, że Dawida skrzywdzono. Ale moim zdaniem to część poważniejszego problemu. System oceny skoczków przez sędziów uważam za archaiczny - kontynuował komentator Eurosportu.

- Zakładam, że sędziowie to fachowcy, którzy widzieli i oceniali już tysiące skoków w swoim życiu, dlatego powiedziałem to, co powiedziałem. Tym bardziej, że takich sytuacji było już w tym sezonie więcej. Takie błędy zdarzają się zbyt często. Może FIS w końcu podejmie rękawicę i powalczy o zmiany i wreszcie sensowną organizację pracy sędziów - zakończył Błachut.

Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w weekend 12-14 lutego w Zakopanem. Odbędą się wtedy dwa konkursy indywidualne, które zastąpią odwołaną próbę przedolimpijską z Zhangjiakou. Relacje na żywo na Sport.pl.