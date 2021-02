Granerud największym dominatorem w historii skoków? Rekord Małysza zagrożony!

- Siłą Halvora jest to, że świetnie dostosowuje się do każdej skoczni. I że jego pierwsza faza lotu, zaraz po wyjściu z progu, jest wszędzie bliska ideału. On najlepiej składa się do lotu, nie traci prędkości, dzięki czemu ma dużą energię w dolnej fazie lotu - mówił nam w sobotę Alexander Stoeckl.

Granerud walczy z legendami

Austriackiego trenera Norwegów prosiliśmy, by wyjaśnił, w czym Granerud ma przewagę nad resztą świata. Bo widać, że ma.

Niech przemówią liczby: 10 Granerud, 3 Stoch. To miejsca numer 1 i 2 na liście skoczków, którzy wygrali w tym sezonie najwięcej konkursów. Między Norwegiem a Polakiem jest przepaść. Ona jest między Granerudem i całą resztą w Pucharze Świata. Na dziewięć indywidualnych konkursów przed końcem sezonu lider ma już 429 punktów przewagi nad drugim Markusem Eisenbichlerem i 561 punktów przewagi nad trzecim Stochem.

Teraz Granerud walczy nie tyle z rywalami, których spotyka na skoczni, co z legendami dyscypliny.

Widać, że Granerud leci do historycznego wyniku. Jeśli wygra pięć z ostatnich dziewięciu startów w tym sezonie Pucharu Świata, to na koniec będzie miał 15 zwycięstw. Na 28 rozegranych konkursów. Wtedy na liście największych dominatorów w historii PŚ znajdzie się na szczycie, mając 53,6 proc. wygranych startów w jednym sezonie.

Ryoyu pokazał, Granerud udoskonalił?

Dla kibica skoków, który śledzi je od lat, zapewne zrozumiałe są słowa trenera Stoeckla o technikaliach, którymi Granerud wszystkich przewyższa. Ale pokazać, o co chodzi, nie jest łatwo. Na zdjęciu porównującym pierwszą fazę lotu Graneruda i Stocha widzimy, że Norweg szybciej niż Polak składa się do lotu (strzałki pokazują, że Granerud jest poskładany już na początku buli). On do perfekcji opanował to, czym dwa sezony wstecz imponował Ryoyu Kobayashi. Japończyk wtedy rządził, a jego technika stała się wzorem dla wszystkich. Teraz wygląda na to, że Granerud jeszcze urwał ułamki sekund potrzebne do przybrania pozycji do lotu na pierwszych metrach pokonywanych w powietrzu zaraz po wyjściu z progu.

Czy znajdzie się ktoś, kto będzie to robił jeszcze lepiej? W niedzielę w Klingenthal bardzo blisko - 0,7 pkt za Norwegiem - był Bor Pavlovic (w sobotę Słoweniec był trzeci, na swoje pierwsze podium w karierze wskoczył mimo problemów zamkiem w kombinezonie). A przed Granerudem za chwilę dwa konkursy w Zakopanem, gdzie w styczniu miał ogromne problemy z prędkością najazdową i zajął zdecydowanie najgorsze miejsce w sezonie - dopiero 23.

Tu się jeszcze wiele może wydarzyć. Ale patrząc jak pięknie lata Granerud, można uznać, że jest w stanie pokonać i wszystkie problemy, i wszystkich rywali. Jak w większości zawodów tej zimy.