Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach po konkursie w Klingenthal

W niedzielnym konkursie w Klingenthal (Niemcy) najlepiej z Polaków skakał ponownie Kamil Stoch. Polak jednak nie znalazł się na podium, bowiem po skokach na 138 i 137 metrów zajął 6. miejsce. Po fantastycznym skoku w drugiej serii (146 metrów) na 7. pozycję wskoczył Dawid Kubacki. Zwyciężył tegoroczny dominator, Halvor Egner Granerud, który odniósł 10. wygraną w tym sezonie, wyprzedzając Bora Pavlovcicia i Markusa Eisenbichlera.

W konkursie punktowało jeszcze trzech Biało-Czerwonych. Piotr Żyła był 17., Andrzej Stękała 18., a Jakub Wolny 20. Do drugiej serii nie awansowali 36. Klemens Murańka i 37. Tomasz Pilch.

Kamil Stoch traci do Graneruda i Eisenbichlera

Kamil Stoch w niedzielę uplasował się niżej od lidera Pucharu Świata Graneruda i wicelidera Eisenbichlera, wobec czego stracił do Niemca 20, a do Norwega kolejne 60 punktów. Wobec tego jego strata do Eisenbichlera wynosi 132 punkty, a do Graneruda aż 561. Tylko kataklizm może odebrać norweskiemu skoczkowi kryształową kulę w tym sezonie.

Andrzej Stękała zajmuje piętnaste miejsce. Po dobrych konkursach do czołowej dziesiątki awansował Japończyk Yukiya Sato.

Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się za tydzień w Zakopanem, kiedy to planowane są dwa konkursy indywidualne.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursach w Klingentahl:

1. Halvor Egner Granerud - 1406 punktów

2. Markus Eisenbichler - 977 punktów

3. Kamil Stoch - 845 punktów

4. Piotr Żyła - 666 punktów

5. Robert Johansson - 661 punktów

6. Dawid Kubacki - 644 punktów

7. Anze Lanisek - 619 punktów

8. Karl Geiger - 489 punktów

9. Marius Lindvik - 482 punkty

10. Yukiya Sato - 450 punktów

(...)

15. Andrzej Stękała (355)

25. Jakub Wolny (134)

29. Klemens Murańka (112)

36. Aleksander Zniszczoł (81)

40. Paweł Wąsek (62)

53. Maciej Kot (17)

67. Stefan Hula (2)

69. Tomasz Pilch (1)