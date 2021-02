Kamil Stoch przemówił do Graneruda! Nawiązał do klasyka [WIDEO]

Stoch w konkursie indywidualnym w Klingenthal zajął drugie miejsce. Po skokach na 138,5 i 134 metry przegrał tylko z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem (140,5 i 141,5 metra). To dopiero drugi raz, gdy Polak jest bezpośrednio za liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce podczas pierwszego konkursu w Engelbergu w grudniu zeszłego roku. Raz Stoch wygrał także bezpośrednio przed Granerudem - w Titisee-Neustadt w styczniu.

Stoch zażartował jak z YouTube'a! "Halvor, na następnych zawodach cię pokonam!"

- Wiem, co nie działa i wiem, gdzie najczęściej popełniam błędy. Nie wiem, jak to będzie funkcjonowało w kolejnych tygodniach, ale nie mam pojęcia, czy znowu to się dobrze poukłada, czy nogi będą dobrze komunikować się z głową. Czeka mnie mnóstwo z tym związanej roboty i muszę twardo stąpać po ziemi - mówił Stoch po zawodach w rozmowie dla skijumping.pl.

- Gdybyś mi powiedział: Dominiku, jutro to na pewno będzie zwycięstwo, to uznałbym, że coś mnie tu kręcisz - stwierdził dziennikarz skijumping.pl Dominik Formela i wtedy Stoch odpowiedział mu parafrazą internetowego klasyka: Halvor, na następnych zawodach cię pokonam!

To nawiązanie do filmiku na platformie YouTube "Adam Małysz po pijaku" sprzed kilkunastu lat, w którym pojawiło się zdanie "Janne Ahonen, na następnych zawodach cię pokonam". Wypowiadała je osoba udająca Małysza. Wideo stało się hitem internetu, a powiedzenie weszło do słownika kibiców skoków. Jest też często używane w memach.

Kolejna okazja już w niedzielę. Drugi konkurs w Klingenthal od 14:30

Zatem kolejna okazja do pokonania Graneruda, o którym wspomina Stoch pojawi się już w niedzielę, gdy obaj zawodnicy wezmą udział najpierw w prologu o godzinie 13:00, a półtorej godziny później w drugim konkursie indywidualnym w Klingenthal. Kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich odbędzie się w dniach 12-14 lutego w Zakopanem. Relacje na żywo na Sport.pl.

