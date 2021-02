Eisenbichler wybuchł po konkursie w Klingenthal: To gó***ane. Niemcy komentują

- Nie umiem odlatywać, to gó***ane uczucie - mówił po sobotnim konkursie w Klingenthal Markus Eisenbichler. Wicelider Pucharu Świata nie był nawet najlepszym z niemieckich zawodników, bo zajął dziewiątą pozycję, a na siódmej znalazł się Pius Paschke. Fatalnie zaprezentował się także Karl Geiger, który nie awansował do drugiej serii. Niemieckie media piszą o kryzysie i rozczarowaniu we własnych zawodach.

