Granerud zdradził tajemnicę swoich zwycięstw. Norwegowie pytają już tylko o jedno

Halvor Egner Granerud był najlepszy w każdej serii rozgrywanej od piątku na Vogtland Arenie. W sobotę wygrał dziewiąty konkurs w tym sezonie Pucharu Świata. Był lepszy od Kamila Stocha i Bora Pavlovcicia. Powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu do aż 389 punktów nad drugim Markusem Eisenbichlerem.

Granerud zdradził tajemnice sukcesów. "To proste"

- Nie widziałem wyników drugiej serii, ale chyba też ją wygrałem. I znów byłem najlepszy w konkursie, to daje mi niesamowicie dużo pozytywnej energię. Czuję, że gdy wygrywam, stawiam kolejne kroki w kierunku swojego rozwoju - mówił Granerud w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport, Sebastianem Szczęsnym.

- Tajemnice moich sukcesów? To proste: wyciąganie wniosków i konsekwencja - wyjaśnił Granerud. - Wygląda na bardzo spokojnego we wszystkim, co robi. Nie był zupełnie zadowolony ze swojej pierwszej próby, ale w drugiej spisał się lepiej. To zawodnik, który zawsze szuka swojego optimum i stara się poprawiać z każdym skokiem - opisywał w wywiadzie dla telewizji NRK Alexander Stoeckl.

- Dziś byłem trochę bardziej nerwowy niż zawsze. Dużo od siebie oczekiwałem, nałożyłem dużą presję na dobry wynik w tym konkursie, ale przed drugą serią byłem coraz spokojniejszy i udało mi się potwierdzić dobrą formę. Teraz mam dużo pewności siebie przed kolejnymi konkursami - dodał Halvor Egner Granerud. "Wygląda na to, że jest nie do zatrzymania, a mistrzostwa świata w Oberstdorfie nadchodzą" - napisali po sobotnim konkursie dziennikarze portalu aftenposten.no.

- Kto zatrzyma tego gościa? On dostarcza niesamowitych skoków i sukcesów co konkurs. To, czego doświadczamy w tym sezonie Pucharu Świata, jest nie do opisania - zachwycał się ekspert telewizji NRK, były norweski skoczek, Johan Remen Evensen. Jeśli Granerud wygra jeszcze dwa konkursy Pucharu Świata w tym sezonie, zrówna się w liczbie zwycięstw z najlepszym norweskim skoczkiem pod tym względem - Roarem Ljokelsoeyem, który ma ich jedenaście. Drugim najlepszym wciąż pozostaje Anders Jacobsen z dwoma wygranymi, a na trzeciej pozycji są Roger Ruud i właśnie Granerud, którzy mają ich po dziewięć.

Najbliższa okazja do odniesienia kolejnego zwycięstwa dla Norwega przydarzy się już w niedzielę. Wtedy odbędzie się najpierw prolog o godzinie 13:00, a następnie drugi konkurs indywidualny w Klingenthal o 14:30. W weekend 12-14 lutego rywalizacja przeniesie się do Zakopanego. Relacje na żywo na Sport.pl.