Tak Kamil Stoch skomentował decyzję jury o skróceniu rozbiegu w II serii

Kamil Stoch po skokach na 138,5 i 134 metry zajął drugie miejsce podczas zawodów w Klingenthal. Wygrał z nim tylko dominator tego sezonu Pucharu Świata i lider klasyfikacji generalnej, Halvor Egner Granerud.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemcy prawie 20 lat czekają na wygraną w TCS. "Trudny okres przed Horngacherem"

Kamil Stoch tłumaczy zmiany w swoich skokach

- Ciekawy konkurs, zawsze przy takich warunkach dzieje się coś ciekawego. Ze swojej perspektywy czuję, że się odnalazłem. Nie wiem na jak długo, ale dzisiaj wiele rzeczy się poskładało tak, jak trzeba. Często to poszukiwanie szczegółów w moich skokach trwa dłużej i się wokół nich kręcę, ale teraz to wskoczyło w zasadzie samo i byłem nawet zaskoczony, choć zadowolony - tłumaczył Kamil Stoch w rozmowie dla TVP Sport.

Polska goni Norwegię. Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

- To bardzo trudno zrobić, to detale. Chodzi o centymetry. Przód, tył, góra, dół. Nawet trudno mi to wytłumaczyć. To są tak drobne rzeczy, że muszę się długo nad nimi męczyć. A warunki? Ogólnie podobne nie powinny pomagać, ale dzisiaj paradoksalnie udało mi się te warunki przekuć na swoją korzyść - stwierdził Stoch.

Kamil Stoch coraz bliżej! Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ

Stoch traci już tylko 112 punktów do Eisenbichlera

Tuż przed skokami Polaków zmieniono długość najazdu po długim skoku Bora Pavlovcicia, który uzyskał aż 142,5 metra. - To nie miało kluczowego wpływu na dzisiejszy konkurs. Wiadomo, że sędziowie muszą reagować na to co się dzieje. Były dalekie skoki, więc trzeba było coś zmienić - wskazał Stoch. Został zapytany także o zasłonę dymną w postaci słabszych skoków w prologu i serii próbnej. - Zasłona dymna wyszła nieświadomie. Warto przytomnie i dobrze skakać, czasem nie udaje się znaleźć tego, czego szukam w swoich skokach i wychodzi gorzej. Ale teraz to wskoczyło i było w porządku - mówił Kamil Stoch.

Wielki Kamil Stoch w Klingenthal! Dwa piękne skoki. Granerud poza zasięgiem

W klasyfikacji generalnej Kamil Stoch zmniejszył stratę do wicelidera, Markusa Eisenbichlera - teraz wynosi ona 112 punktów. W niedzielę kolejny konkurs w Klingenthal. Początek o godzinie 14.30, półtorej godziny wcześniej odbędzie się natomiast prolog. Relacje na żywo na Sport.pl.