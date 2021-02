Michal Doleżal zabrał do Klingenthal siedmiu polskich skoczków. Decyzją trenera w Niemczech biało-czerwonych będą reprezentować Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Jakub Wolny oraz Tomasz Pilch. Minione zawody w Willingen wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Pierwotnie w pierwszy weekend lutego miały odbyć się zawody na Okurayamie w Sapporo, ale ze względu na pandemię koronawirusa oraz panujące obostrzenia organizatorzy odwołali imprezę.

PŚ w skokach. Drugi raz prolog zamiast kwalifikacji

Po raz drugi w tym sezonie Pucharu Świata, zamiast kwalifikacji skoczkowie będą uczestniczyć w prologu. Ma to związek z liczbą skoczków, którzy przylecieli do Klingenthal. Na liście startowej prologu pojawi się jedynie 50 zawodników, przez co organizatorzy nie widzieli sensu rozgrywania kwalifikacji, ponieważ każdy ze skoczków, tak czy siak, znajdzie się w pierwszej serii w konkursach indywidualnych. Pierwszy prolog w tym sezonie miał miejsce podczas weekendu w Titisee-Neustadt (8-10 stycznia).

Skoczkowie w prologu będą walczyli o dodatkową premię. Wyniesie ona trzy tysiące franków (tj. około 12 tysięcy złotych), więc zawodnicy będą mieli dodatkową motywację przed sobotnim i niedzielnym konkursem indywidualnym. Prolog w Titisee-Neustadt wygrał Halvor Egner Granerud. Drugie miejsce zajął wtedy Dawid Kubacki, a poza nim w pierwszej dziesiątce znalazł się Andrzej Stękała (6. miejsce), Kamil Stoch (7. miejsce) i Jakub Wolny (9. miejsce).

Gdzie i kiedy obejrzeć prolog z udziałem Polaków?

Drugi prolog w tym sezonie Pucharu Świata odbędzie się 5 lutego 2021 roku o godzinie 17:30. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Eurosport 1. O godzinie 17:00 rozpocznie się studio, natomiast 30 minut później skoczkowie będą walczyć w prologu. Zmagania z udziałem biało-czerwonych będzie można też obejrzeć w usłudze Eurosport Player. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.