Kwalifikacje w Klingenthal anulowane! Skoczkowie zawstydzeni przez skoczkinie

Organizatorzy zawodów Pucharu Świata w Klingenthal podjęli decyzję o odwołaniu kwalifikacji do konkursu indywidualnego. Powód? Tylko 50 zawodników zgłoszonych do zawodów. Sytuacja wygląda tym gorzej, że do zawodów kobiet zgłosiło się aż 70 zawodniczek!

3 Fot. Arne Dedert / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl