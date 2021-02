Zaskakująca decyzja Michala Doleżala. Tego powołania nikt się nie spodziewał. "Musiał złapać formę"

Na zawody Pucharu Świata w Klingenthal Michal Doleżal powołał siedmiu biało-czerwonych. W porównaniu do Willingen, doszło do jednej zmiany. W najbliższy weekend nie zobaczymy Aleksandra Zniszczoła.

Jego miejsca zajmie Tomasz Pilch. Oprócz niego do Klingenthal pojadą: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Klemens Murańka oraz Jakub Wolny. Powołanie Pilcha to spora niespodzianka, bo do tej pory siostrzeniec Adama Małysza zawodził. Zajmuje ostatnie punktowane miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, bo na koncie tylko punkt. Spodziewano się raczej, że Doleżal postawi na Pawła Wąska, zdobywcę 62 punktów, jednak Pilch musiał złapać formę na treningach w Zakopanem, gdzie trenowali ostatnio zawodnicy, którzy nie pojechali na Puchar Świata. Doleżal w tym sezonie przyzwyczaił do sprawiedliwych decyzji i zawsze o miejscu w składzie decydowała forma z ostatnich kilku dni.

Do tej pory Pilch wystąpił tylko w trzech konkursach i nie pokazał się z najlepszej strony. Oprócz zawodów w Wiśle, gdzie był 43., skakał w Niżnym Tagile. W pierwszym konkursie w Rosji zajął 30. miejsce, w drugim był 42. Jego jedynym sukcesem jest jednak zdobycie tytuły mistrza Polski w loteryjnym konkursie, który odbył się tuż przed świętami.

PŚ w Klingenthal

Piątek, 05.02.2021

15:00 - Oficjalny trening

17:30 - Kwalifikacje

Sobota, 06.02.2021

13:15 - Seria próbna

14:30 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 07.02.2021