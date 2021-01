Nagła przemiana Stocha w Willingen! Najbardziej zaskakujące podium w sezonie

Kamil Stoch po trzech indywidualnych konkursach przerwy wrócił na podium Pucharu Świata. Trzecie miejsce w Willingen dla Stocha to już 77. podium w karierze, co oznacza, że wskoczył na piąte miejsce w historii liczby zdobytych miejsc na podium. W sobotę Polak wyprzedził Mattiego Nykaenena i Thomasa Morgensterna. Do czwartego w klasyfikacji Simona Ammanna traci już tylko trzy podia. Trzeba jednak zauważyć, że to podium Stocha było chyba najbardziej zaskakującym w tym sezonie. Po trzech miejscach poza czołową dziesiątką, a także po słabym piątkowym treningu i kwalifikacjach właściwie nic na nie nie zapowiadało. Ba, w piątek Stoch był wręcz sfrustrowany błędami, które nie pozwalały mu walczyć o czołówkę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zamieszanie przed TCS mogło mieć pozytywny wpływ na polskich skoczków"

Skąd się wzięła nagła przemiana Stocha?

Sytuacje Polaków w tym konkursie najlepiej odzwierciedla nagła przemiana Kamila Stocha. Jeszcze w piątek Polak męczył się na skoczni. W kwalifikacjach zajął odległe miejsce. Ba, localcSJresults podliczyło w sobotni poranek, że Stoch nie oddał żadnego skoku na TOP 4 od 10 stycznia. Tylko w 8 na 20 skoków był w czołowej dziesiątce. Ale w sobotę Stoch skakał rewelacyjnie od serii próbnej. Jego skoki wyglądały po prostu dobrze, Polak miał dużą prędkość w powietrzu, czyli coś, czego nie było w ostatnich konkursach. I raz po raz meldował się w czołówce.

Polak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zaczął skakać rewelacyjnie. Dlaczego? - Najlepsze jest to, że nie wiem. Taki jest ten sport. Mówiłem w piątek, że wiele nie brakuje. Pracuje nad tym detalem. W sobotę wyszło, w piątek nie wychodziło wcale. Dalej trzeba pracować nad tym i mieć się na baczności. Zdziwiłem się, bo w moim odczuciu ten skok był z super energią. Wiem, na jakim jestem poziomie i co potrafię. Skoki są jednak przewrotnym sportem, zwłaszcza jeśli forma nie jest do końca ustabilizowana - mówił Stoch na antenie Eurosportu.

Oczywiście, u Kamila Stochem kluczem do sukcesu zwykle jest to samo. To pozycja najazdowa, która czasem mocno szwankuje. Szczególnie na bardzo stromych najazdach, gdzie na skoczków działają duże przeciążenia. W sobotę pozycja zadziałała. Nie na tyle, by Stoch znacząco poprawił prędkości najazdowe, ale na tyle by odpowiednio się z tego wybijał. To drobne elementy, niuanse, ale później sprawiają one, że skoczek obiera odpowiedni kierunek wybicia i uzyskują prędkość przelotową, która pozwala szybować na sam dół zeskoku. Choć wiadomo, że tor lotu Stocha nie jest najwyższy. I choć po drugiej serii mówił w Eurosporcie, że drugi skok był spóźniony, to i tak miał w sobie tyle energii, że udało mu się pokonać nie tylko rywali.

Kamil Stoch znów to zrobił. "Można jechać wolniej, a i tak zrobić swoje"

Kibice mogli złapać się za głowę, Stoch przetrwał huragan w plecy

Warto również zauważyć, że przed drugim skokiem Stocha kibice mogli złapać się za głowę, widząc, w jakich warunkach przyjdzie Stochowi zaraz skakać. Tymczasem on przezwyciężył mocny wiatr w plecy (miał dodane aż +6,9 pkt) i poleciał 135,5 metra. Jedno jest pewne, skoczek bez formy nie poleciałby tyle z tak trudnych warunków. Dlatego patrząc na wiatr, trzeba stwierdzić, że Stoch wyciągnął z sobotniego konkursu maksimum tego, na co pozwoliły mu warunki, a i tak stracił tylko 4,4 pkt do Daniela Andre Tandego, który w sobotę miał nieco więcej szczęścia. Strata do będącego w świetnej formie Halvora Egnera Graneruda też nie było duża, bo wynosiła 13,3 pkt, a Norweg oprócz wielkiej formy miał też dobre warunki w obu skokach.

Klasę Stocha podkreślił nawet Michal Doleżal w rozmowie z TVP Sport. - Kamil Stoch już od pierwszego skoku skakał dzisiaj. Wskoczyć na podium w takich warunkach to bardzo duża sprawa - mówi. Stoch też sam się dziwił, że zielona linia (to beat) była tak wysoko na zeskoku. Wydawało mu się, że z tak dobrego, energicznego skoku poleci znacznie dalej.

Kubacki na podium o 0,3 punktu, czterech Polaków w dziesiątce turnieju Willingen Six!

Czy to zapowiada, że w niedzielę Stoch w równych warunkach mógłby powalczyć z Halvorem Egnerem Granerudem? Oczywiście mógłby, ale pytanie jest takie, czy Polak ustabilizował już swoje skoki po małej obniżce formy po TCS. Jeden dzień to zdecydowanie za mało, żeby wyrokować, jak będzie dalej.