Kamil Stoch znów to zrobił. "Można jechać wolniej, a i tak zrobić swoje"

Kamil Stoch 29. na 30 startujących. Spokojnie, to nie wyniki zawodów, tylko ranking prędkości w drugiej serii sobotniego konkursu w Willingen. Mimo to Stoch awansował w niej z czwartego na trzecie miejsce. Trzykrotny mistrz olimpijski znów pokazał, że można nie jeździć szybko, a i tak latać daleko. Przypomniał to, co zrobił na igrzyskach w Pjongczangu.

