Klemens Murańka skomentował rekordowy lot w Willingen! "Nawet nie pamiętam, co się działo"

Klemens Murańka w serii kwalifikacyjnej poleciał aż 153 metry! To nowy rekord skoczni w Willingen. O jeden metr poprawił dotychczasowy rekord Janne Ahonena (2005) i Jurija Tepesa (2014). Murańka skoczył też 1,5 metra dalej niż Adam Małysz w swoim rekordowym, legendarnym locie na 151,5 metra.

Klemens Murańka skomentował rekordowy lot w Willingen!

Tuż po kwalifikacjach Murańka był wyraźnie zaskoczony rekordowym lotem. Ba, przyznał nawet, że nie do końca pamiętał, co się wydarzyło w czasie skoku. - Sam się nie spodziewałem aż takich dobrych skoków. Wiedziałem, że trochę popracowałem w Zakopanem. To był fajny solidny skok, a przy tym jeszcze rekord. Można powiedzieć, że to był taki skok - petarda. Po wyjściu z progu wiedziałem, że to będzie dobry skok, ale nie liczyłem, że aż tak daleko. Potem dostałem taką poduszkę pod narty, później to nawet nie pamiętam, co się działo - mówił Murańka w Eurosporcie.

I dodał: Andrzejowi Stękale powiedziałem, że musi jeszcze potrenować - śmiał się Klemens Murańka, nawiązując do Stękały, który w kwalifikacjach poleciał 152 metry i był to już jego drugi skok na co najmniej 150 metrów w piątek. Murańka mimo rekordu zajął piąte miejsce, a to dlatego, że sędziowie dość nisko ocenili jego skok. Dodatkowo Polak miał dużo odjętych punktów za sprzyjający wiatr.

Stękała został pierwszym liderem Willingen Six. Drugie miejsce zajął Halvor Egner Granerud, a trzeci był Markus Eisenbichler. Polak ma 1,7 pkt przewagi nad Norwegiem i 4,2 pkt przewagi nad Niemcem w klasyfikacji Willingen Six. Murańka traci zaledwie 7,9 pkt.