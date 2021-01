Gdzie oglądać niedzielne skoki w Willingen? Kwalifikacje i konkurs w TV [TRANSMISJA]

Puchar Świata w Willingen świetnie rozpoczął Halvor Egner Granerud, który odniósł siódme zwycięstwo w tym sezonie. Kamil Stoch stanął na podium sobotniego konkursu. Polak awansował z czwartej pozycji po pierwszej serii na trzecią, dzięki próbie na 135,5 metra w finałowej serii. Drugi był Norweg Daniel Andre Tande. Polskich kibiców cieszy fakt, że każdy z biało-czerwonych poprawił swoją pozycję zajmowaną po pierwszej serii. Piąte miejsce zajął Dawid Kubacki (138,5 i 140 metrów), dziewiąte Piotr Żyła (130,5 i 141 metrów), siedemnaste Jakub Wolny (127 i 138 metrów), a dwudzieste Andrzej Stękała (127 i 132,5 metra). Poza "30" znaleźli się 32. Klemens Murańka (125 metrów) i 34. Aleksander Zniszczoł (124,5 metra).

REKLAMA

Zobacz wideo Niemcy prawie 20 lat czekają na wygraną w TCS. "Trudny okres przed Horngacherem"

Po zwycięstwie Graneruda w sobotnim konkursie Norweg jeszcze powiększył swoją przewagę nad resztą stawki. Ma 419,7 punktu w nocie. Aż 12,6 punktu traci do niego jego rodak Daniel Andre Tande, a na trzecią pozycję wskoczył Dawid Kubacki, który ma 34,9 punktu mniej niż lider Pucharu Świata. O zaledwie 0,3 punktu wyprzedza Markusa Eisenbichlera.

Klasyfikacja turnieju Willingen Six:

Halvor Egner Granerud - 419,7 punktu Daniel Andre Tande - 407,1 Dawid Kubacki - 384,8 Markus Eisenbichler - 384,5 Piotr Żyła - 377,5 Marius Lindvik - 374,6 Kamil Stoch - 374,5 Bor Pavlovcić - 371,8 Ryoyu Kobayashi - 365,9 Andrzej Stękała - 360,5

PŚ w Willingen na ostatniej prostej

Skocznia Muehlenkopfschanze jest szczególnie ważna dla 33-letniego Stocha, który w przeszłości wielokrotnie triumfował w Willingen (dwukrotnie w 2014 roku oraz raz w 2015 roku; wygrana w Willingen Five 2018).

Alarm przed konkursami PŚ w Willingen. Złe informacje dla skoczków

- Willingen jest jedną z przyjemniejszych skoczni. To duży obiekt. Jeżeli panują tam dobre i stabilne warunki, wówczas można super skakać i zawody są na wysokim poziomie, a do tego przyjemne dla oka kibica - powiedział przed weekendem Kamil Stoch - Fakt, że w danym roku dana skocznia pasuje jednemu zawodnikowi, nie oznacza, że w kolejnym roku będzie tak samo. Skoki narciarskie są tak nieprzewidywalną dyscypliną sportu, że jednego dnia wszystko jest w porządku, ktoś jest nie do zatrzymania, a drugiego jest zupełnie inaczej - dodał.

Puchar Świata w skokach narciarskich. Gdzie i o której oglądać ostatnie skoki w Willingen? Transmisja TV, stream online

Niedzielne kwalifikacje rozpoczną się od godz. 14:45, natomiast drugi konkurs indywidualny wystartuje o godz. 16:15. PŚ w Willingen będzie można obejrzeć na antenach Eurosport 1 (g. 15:10), TVP1 oraz TVP Sport (obie stacje g. 16:00). Dodatkowo skoki dostępne będą w serwisach Eurosport Player oraz sport.tvp.pl. Relację na żywo można śledzić na portalu Sport.pl czy w aplikacji Sport.pl LIVE.