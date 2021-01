Pierwszy konkurs indywidualny Pucharu Świata w Willingen. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

W piątek informowaliśmy o niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą towarzyszyć skokom w Willingen. Od piątku do niedzieli (29-31 stycznia) odbędą się wyłącznie kwalifikacje i konkursy indywidualne. Liczy się każdy skok, ponieważ punktowane są do statystyk zaliczać się będą zarówno wyniki dwóch prób kwalifikacyjnych, jak i czterech konkursowych.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

Kamil Stoch z pozytywnymi wspomnieniami w Willingen. Czy Polakowi uda się nadrobić stratę do lidera?

Michal Doleżal skompletował siedmioosobową kadrę, w skład której wchodzą: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Murańka, który zastępuje Pawła Wąska występującego w zeszłym tygodniu w Lahti. Skocznia Muehlenkopfschanze szczególnie dobrze kojarzy się Stochowi, który trzykrotnie triumfował podczas PŚ w Willingen (dwa razy 2014, raz 2015) oraz Willingen Five 2018.

Polski skoczek bardzo szczerze: Nie zasługuję na wyjazd na mistrzostwa świata

- Willingen jest jedną z przyjemniejszych skoczni, przede wszystkim to duży obiekt. Jeżeli panują tam dobre i stabilne warunki, wówczas można super skakać i zawody są na wysokim poziomie - powiedział Kamil Stoch.

Za Polakami kapitalne kwalifikacje. Nowy rekord skoczni ustanowił Klemens Murańka, który poleciał magiczne 153 metry. Metr bliżej lądował Andrzej Stękała i to on wygrał kwalifikacje, zostając jednocześnie pierwszym liderem turnieju Willingen Six. W konkursie znaleźli się wszyscy Polacy, jednak martwić może dyspozycja Stocha, który skoczył 129 metrów i był dopiero 29.

Skoczek kończy sezon Pucharu Świata. "Wyczerpałem już limit pecha"

Przed rozpoczęciem kolejnych zmagań Pucharu Świata w skokach narciarskich Kamil Stoch zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Lepsi od 33-latka są lider Egner Halvor Granerud (Norwegia) oraz wicelider Markus Eisenbichler (Niemcy). W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Dawid Kubacki (6. miejsce) oraz Piotr Żyła (7. miejsce).

Puchar Świata w Willingen. Gdzie i o której oglądać pierwszy konkurs indywidualny? Transmisja TV, stream online

Pierwsze konkursy indywidualne odbędą się w sobotę (30 stycznia) o godz. 16:00. Transmisję PŚ w Willingen przeprowadzą stacje Eurosport 1 (od godz. 15.20), TVP 1 oraz TVP Sport (g. 15:30). Zmagania skoczków będzie można również obejrzeć w serwisach Eurosport Player i sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.