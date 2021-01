Gdzie obejrzeć piątkowe skoki w Willingen? Transmisja TV, stream online 29.01

W najbliższy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się zawody Willingen Six. Skoczkowie zmierzą się ze sobą wyłącznie w konkursach indywidualnych. Do klasyfikacji tego miniturnieju zaliczać się będą zarówno wyniki dwóch prób kwalifikacyjnych, jak i czterech konkursowych.

Reprezentacja Polski podczas Pucharu Świata w Willingen. Michal Doleżal skompletował kadrę

Skocznię Muehlenkopfschanze szczególnie dobrze wspomina Kamil Stoch. Z drużyny reprezentantów Polski to właśnie 33-latek odniósł trzy zwycięstwa: dwa w 2014 roku oraz jeden raz w 2015 roku. W 2018 roku z kolei wygrał w zawodach Willingen Five 2018. - Willingen jest jedną z przyjemniejszych skoczni. To duży obiekt. Jeżeli panują tam dobre i stabilne warunki, wówczas można super skakać i zawody są na wysokim poziomie, a do tego przyjemne dla oka kibica - powiedział reprezentant Polski cytowany przez skijumping.pl.

Skoczek kończy sezon Pucharu Świata. "Wyczerpałem już limit pecha"

W piątkowych kwalifikacjach Pucharu Świata w Willingen wystąpi siedmiu zawodników. Wśród powołanych zawodników znaleźli się: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Jakub Wolny.

Puchar Świata w Wiliingen. Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje? Transmisja TV, stream online

W piątek 29 stycznia organizatorzy Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowali kwalifikacje, które rozpoczną się o godz. 15:45. Wcześniej o godz. 13:30 skoczkowie wezmą udział w oficjalnym treningu. Skoki kwalifikacyjne transmitowane będą na antenie Eurosport 1 oraz w serwisie Eurosport Player. Relacja na żywo od godz. 13:30 dostępna będzie na portalu Sport.pl czy w aplikacji Sport.pl LIVE.